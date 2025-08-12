Giresun'da Mahsur Kalan İki Balıkçı Kurtarıldı

GİRESUN'un Tirebolu ilçesinde, Harşit Çayı'nda avlandıkları sırada su debisi yükselince tutundukları kayada mahsur kalan 2 amatör balıkçı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekiplerince kurtarıldı. Kurtarma anları AFAD kamerasıyla görüntülendi.

İlçeye bağlı Örenkaya köyü mevkisinden geçen Harşit Çayı'na giren amatör balıkçı Arif Çiftçi ve Abbülrezzak Akbay, balık tutmak istedikleri sırada su debisinin ani yükselmesi nedeniyle kıyıya dönemedi. Mahsur kaldıkları çayda bir kayaya tutunan Çiftçi ve Akbay, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirip, yardım istedi. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Botla çayda ilerleyen AFAD ekipleri, Çiftçi ve Akbay'ı bulundukları yerden kurtararak, kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çiftçi ve Akbay'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kurtarma anları da AFAD kamerasıyla görüntülendi.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, görüntüleri, sosyal medya hesabından, "Zamanında müdahale, kurtarılan 2 can. 112'den gelen ihbarla harekete geçen AFAD ekiplerimiz, Harşit Çayı'nda yükselen suda mahsur kalan 2 vatandaşımızı hızlı ve profesyonel bir operasyonla kurtardı. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" notuyla paylaştı.