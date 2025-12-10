Giresun'da kış sezonu boyunca iki kara yolunun bazı bölümleri trafiğe kapatıldı
Giresun'da yoğun kar ve tipi nedeniyle Yağlıdere-Alucra kara yolunun belirli bölümleri ile Görele-Doğankent kara yolunun bazı kısımları trafikten men edildi. Sürücüler alternatif yolları kullanmaları konusunda uyarıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Yağlıdere-Alucra kara yolunun 77 ve 97, Görele- Doğankent kara yolunun ise 28 ve 37. kilometreleri arasının ulaşıma kapatıldığı belirtildi.
Açıklamada, sürücülerin dikkatli olmaları ve alternatif güzergahları kullanmaları gerektiği kaydedildi.
