Giresun'da kış sezonu boyunca iki kara yolunun bazı bölümleri trafiğe kapatıldı

Giresun'da yoğun kar ve tipi nedeniyle kış sezonu boyunca iki kara yolunun bazı bölümleri trafiğe kapatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Yağlıdere-Alucra kara yolunun 77 ve 97, Görele- Doğankent kara yolunun ise 28 ve 37. kilometreleri arasının ulaşıma kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, sürücülerin dikkatli olmaları ve alternatif güzergahları kullanmaları gerektiği kaydedildi.