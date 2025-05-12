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Giresun'da Kamu Kurumlarına Afet Farkındalık Eğitimi Düzenlendi

Giresun'da Kamu Kurumlarına Afet Farkındalık Eğitimi Düzenlendi
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Giresun'un Görele ilçesinde AFAD tarafından kamu kurumlarına yönelik verilen eğitimde, deprem, yangın, tsunami ve acil tahliye konularında bilgiler paylaşıldı. Eğitim sonrası uygulamalı tatbikatlar yapıldı.

Giresun'un Görele ilçesinde AFAD Giresun İl Müdürlüğünce kamu kurumlarına yönelik afet farkındalık eğitimi düzenlendi.

Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimde AFAD görevlileri deprem, yangın, tsunami ve acil tahliye konularında çeşitli bilgiler verdi.

Görevliler, afet öncesi ve sonrasında yapılması gereken doğru davranışları aktardı.

Eğitim sonrası Cumhuriyet meydanında uygulamalı tatbikatlar da yapıldı.

Kaynak: AA / Kamil Yılmaz - Güncel
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