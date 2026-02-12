Harşit Zaferi'nin 108. Yıldönümü Kutlandı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde, Harşit Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla şehitlere saygı ve zafer yürüyüşü gerçekleştirildi.

Demirci Mahallesi'nde bir araya gelen katılımcılar, Türk bayrakları eşliğinde Tirebolu-Doğankent kara yolundan 100. Yıl Orman Parkı'na yürüdü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından, Kur'an-ı Kerim okundu.

Vali Mustafa Koç, yaptığı konuşmada, toprakların vatan olması için verilen mücadelelerin asla unutulmaması gerektiğini söyledi.

Harşit savunmasının ülkenin var olma, ayakta kalma ve istiklal mücadelesinin bir parçası olarak ortaya çıktığını ifade eden Vali Koç, "1916 yılında düşmanın ilerleyişine karşı canını siper eden Mehmetçiklerimiz, Harşit'te yalnızca bir hattı savunmamış, milletimizin onurunu, istiklalini ve geleceğini muhafaza etmiştir. Bugün burada yazılan destan, kurtuluş mücadelemizin de ilham kaynaklarından biri olmuştur." diye konuştu.

AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür ise Harşit Zaferi'nin tüm öğrencilere mutlaka öğretilmesi gerektiğini belirtti.

17. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Burak Yılmaz da Harşit savunmasının sınırlı imkanlarla yürütülmesine rağmen yüksek disiplin, kararlılık ve vatan sevgisiyle başarıya ulaşmış örnek bir savunma harekatı olduğunu aktardı.

Savunma hattındaki Mehmetçiğin görevini canı pahasına yerine getirerek düşmana geçit vermediğini ifade eden Yılmaz, "Birinci Dünya Savaşı'nın en çetin dönemlerinde Harşit Vadisi'nde tesis edilen savunma hattı, Karadeniz sahillerinin tamamının işgal edilmesini, Rusya'nın İstanbul'a ve sıcak denizlere ulaşmasını önlemiş, ordumuz stratejik anlamda hayati zaman kazanmıştır." dedi.

Orman Genel Müdür Yardımcısı ve Harşit Savunması Vakfı Başkanı Mustafa Özkaya ise Harşit'ten düşmanın geçemediğini dile getirerek, "Bir düşünürün ifadesiyle söyleyeyim, bir Çanakkale geçilememiştir, bir de Harşit geçilememiştir." ifadelerini kullandı.

Fidan dikiminin de yapıldığı programa, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sivil toplum kurulu temsilcileri, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.