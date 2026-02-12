Haberler

Harşit Zaferi'nin 108. Yıldönümü Kutlandı

Harşit Zaferi'nin 108. Yıldönümü Kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Tirebolu ilçesinde, Harşit Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla şehitlere saygı ve zafer yürüyüşü gerçekleştirildi.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde, Harşit Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla şehitlere saygı ve zafer yürüyüşü gerçekleştirildi.

Demirci Mahallesi'nde bir araya gelen katılımcılar, Türk bayrakları eşliğinde Tirebolu-Doğankent kara yolundan 100. Yıl Orman Parkı'na yürüdü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından, Kur'an-ı Kerim okundu.

Vali Mustafa Koç, yaptığı konuşmada, toprakların vatan olması için verilen mücadelelerin asla unutulmaması gerektiğini söyledi.

Harşit savunmasının ülkenin var olma, ayakta kalma ve istiklal mücadelesinin bir parçası olarak ortaya çıktığını ifade eden Vali Koç, "1916 yılında düşmanın ilerleyişine karşı canını siper eden Mehmetçiklerimiz, Harşit'te yalnızca bir hattı savunmamış, milletimizin onurunu, istiklalini ve geleceğini muhafaza etmiştir. Bugün burada yazılan destan, kurtuluş mücadelemizin de ilham kaynaklarından biri olmuştur." diye konuştu.

AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür ise Harşit Zaferi'nin tüm öğrencilere mutlaka öğretilmesi gerektiğini belirtti.

17. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Burak Yılmaz da Harşit savunmasının sınırlı imkanlarla yürütülmesine rağmen yüksek disiplin, kararlılık ve vatan sevgisiyle başarıya ulaşmış örnek bir savunma harekatı olduğunu aktardı.

Savunma hattındaki Mehmetçiğin görevini canı pahasına yerine getirerek düşmana geçit vermediğini ifade eden Yılmaz, "Birinci Dünya Savaşı'nın en çetin dönemlerinde Harşit Vadisi'nde tesis edilen savunma hattı, Karadeniz sahillerinin tamamının işgal edilmesini, Rusya'nın İstanbul'a ve sıcak denizlere ulaşmasını önlemiş, ordumuz stratejik anlamda hayati zaman kazanmıştır." dedi.

Orman Genel Müdür Yardımcısı ve Harşit Savunması Vakfı Başkanı Mustafa Özkaya ise Harşit'ten düşmanın geçemediğini dile getirerek, "Bir düşünürün ifadesiyle söyleyeyim, bir Çanakkale geçilememiştir, bir de Harşit geçilememiştir." ifadelerini kullandı.

Fidan dikiminin de yapıldığı programa, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sivil toplum kurulu temsilcileri, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü

Piyasalar alev alev! Tarihi rekor geldi
Davutoğlu, 6 partili yeni ittifak için işareti verdi: Türkiye'nin 3'üncü bir yola ihtiyacı var

6 partili yeni ittifak geliyor! Davutoğlu parti isimlerini verdi
TÜİK verileri ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz

TÜİK verileri ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü

2 çocuk annesi kadının korkunç sonu: 13 yaş büyük sevgilisi...
Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz'in kazancı dudak uçuklattı

Bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı
Şifonyerin alt çekmecesinde gizli bir geçit bulundu

Şifonyerin alt çekmecesini çekti, gördüğü karşısında donup kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Miçotakis'in hareketi basın toplantısına damga vurdu

Miçotakis'in hareketi basın toplantısına damga vurdu
Ünlü oyuncu piyasayı dolandırıp Türkiye'den kaçtı iddiası! Yakalama kararı çıkarıldı

Ünlüler peşinde! Yakışıklı oyuncu piyasayı dolandırıp ülkeden kaçtı
X'de 137 takipçisi olan parti nasıl yüzde 9 çıktı? Anket şirketinden açıklama var

X'de 137 takipçisi olan parti nasıl yüzde 9 çıktı? Anket şirketinden açıklama var