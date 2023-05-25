Giresun'da cinayet: Kırgızistan uyruklu kadın tabancayla vurulup ormana bırakıldı

GİRESUN'da hafif ticari araçta kavga ettiği dini nikahla birlikte yaşadığı Kırgızistan uyruklu Keremet Nyshanova'yı (40) tabancayla başından vurup, cesedi ormanlık alana bırakan Metin Aydın (53), müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Aydın'ın, aynı araçla cinayet mahallinden 7 kilometre öteye taşıyıp, ormana bıraktığı Nyshanova'nın cesedini, yapraklarla kapattığı belirlendi.

Olay, 20 Haziran 2022 günü Tirebolu ilçesinde meydana geldi. Görele ilçesine bağlı Gültepe köyünde yol kenarındaki ormanda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kadın cesediyle karşılaştı. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede; başında kurşun izlerine rastlanılan cesedin, Kırgızistan uyruklu 3 çocuk annesi Keremet Nyshanova'ya ait olduğu belirlendi. Nyshanova'nın cenazesi, otopsisi sonrası ülkesine gönderildi.

Bu arada Keremet Nyshanova ve Metin Aydın'ın şu an 2 yaşında olan erkek çocuğuna, kimlik çıkartmadıkları da öğrenildi. Kırgızlı Nyshanova'nın 2 çocuğuna baktığını belirten ablası Karalina Roelle'nin ise olay sonrası Giresun'da devlet korumasına alınan küçük çocuğu da sahiplenip, diğer çocuklarla birlikte büyütmek için aile mahkemesine başvurdu.