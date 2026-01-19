Haberler

Giresun'da çığ altında kalan çoban hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Güce ilçesinde üzerine çığ düşen 45 yaşındaki çoban Mustafa Yiğit hayatını kaybetti. Yetkililer olayla ilgili arama çalışmaları yürütürken, Yiğit'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Giresun'un Güce ilçesinde üzerine çığ düşen çoban yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Yukarıboynuyoğun köyünde hayvanlarını otlatan Mustafa Yiğit'in (45) üzerine akşam saatlerinde çığ düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmalarında Yiğit'in cansız bedenine ulaşıldı.

Cenaze, Güce İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı

Teröristleri hapishaneden saldılar, ordu yeniden harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İranlı kardeşlerimizin tuzaklarla dolu bu dönemi inşallah geride bırakacağına inanıyoruz

Herkes ne diyeceğini merak ediyordu! Erdoğan'dan kritik İran mesajı
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

Ümit Karan'ın uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti

Kamera her şeyi kaydetti: Kur'an kursunda tepki çekecek görüntü
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp

Yeni yılın ilk anketi! Son seçimde yüzde 10 alan partide büyük kayıp
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İranlı kardeşlerimizin tuzaklarla dolu bu dönemi inşallah geride bırakacağına inanıyoruz

Herkes ne diyeceğini merak ediyordu! Erdoğan'dan kritik İran mesajı
Hande Erçel'in pozlarına Paris Hilton dahi kayıtsız kalamadı

Hande Erçel'in pozlarına dünyaca ünlü isim dahi kayıtsız kalamadı
Dünya onları konuşuyor! 'Kertenkele Ailesi' kısa sürede fenomen oldu

Kertenkeleye benzetip alay ettikleri aile artık paraya para demiyor