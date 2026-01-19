Giresun'da çığ altında kalan çoban hayatını kaybetti
Giresun'un Güce ilçesinde üzerine çığ düşen 45 yaşındaki çoban Mustafa Yiğit hayatını kaybetti. Yetkililer olayla ilgili arama çalışmaları yürütürken, Yiğit'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Giresun'un Güce ilçesinde üzerine çığ düşen çoban yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Yukarıboynuyoğun köyünde hayvanlarını otlatan Mustafa Yiğit'in (45) üzerine akşam saatlerinde çığ düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmalarında Yiğit'in cansız bedenine ulaşıldı.
Cenaze, Güce İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel