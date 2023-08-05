Üye Girişi
Haberler

Giresun'da Bahçe Duvarı Çöken 7 Katlı Bina Tahliye Edildi

Güncel Haberler

Giresun'un Bulancak ilçesinde bulunan 7 katlı bir bina, bahçe duvarının çökmesi üzerine tedbir amacıyla tahliye edildi. Olay yerine gelen polis ve belediye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde bahçe duvarı çöken 7 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Bahçelievler Mahallesi Barış Sokak'ta yan tarafında temel açılan binanın bahçe duvarı gece saatlerinde çöktü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve belediye ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı.

Apartman sakinleri, tedbir amacıyla evlerinden tahliye edildi.

Kaynak: AA / Muzaffer Şahin - Güncel

Bulancak Giresun Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title