Giresun'da Bahçe Duvarı Çöken 7 Katlı Bina Tahliye Edildi
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Giresun'un Bulancak ilçesinde bulunan 7 katlı bir bina, bahçe duvarının çökmesi üzerine tedbir amacıyla tahliye edildi. Olay yerine gelen polis ve belediye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Giresun'un Bulancak ilçesinde bahçe duvarı çöken 7 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi.
Bahçelievler Mahallesi Barış Sokak'ta yan tarafında temel açılan binanın bahçe duvarı gece saatlerinde çöktü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve belediye ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı.
Apartman sakinleri, tedbir amacıyla evlerinden tahliye edildi.
Kaynak: AA / Muzaffer Şahin - Güncel