Giresun'da Bahçe Duvarı Çöken 7 Katlı Bina Tahliye Edildi

Giresun'un Bulancak ilçesinde bulunan 7 katlı bir bina, bahçe duvarının çökmesi üzerine tedbir amacıyla tahliye edildi. Olay yerine gelen polis ve belediye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.