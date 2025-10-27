Giresun'da 500 Fidan Toprakla Buluştu

Giresun'un Güce ilçesinde düzenlenen etkinlik ile 500 fidan toprakla buluştu.

Tirebolu Orman İşletme Şefliği ekiplerince Giyimli Mahallesinde düzenlenen etkinlikte 500 fidan dikildi.

Giyimli Mahalle Muhtarı İsmail Türedi, yaptığı açıklamada, doğaya katkıda bulunmanın önemine değinerek, "Toprağa diktiğimiz fidanlar geleceğe nefes olacak. Umutla diktiğimiz her bir çam fidanı, yarın yemyeşil bir ormana dönüşecek." dedi.