Giresun Alucra'da 19 Eylül Gaziler Günü Töreni Düzenlendi

Giresun'un Alucra ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla hükümet konağı önünde tören gerçekleştirildi. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalar yapıldı.

Törene, Alucra Kaymakam Vekili ve Şebinkarahisar Kaymakamı Dr. Yasin Ardıç, Alucra Belediye Başkanı Faruk Demirağ, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gaziler katıldı.

