Giresun Alucra'da 19 Eylül Gaziler Günü Töreni Düzenlendi

Giresun'un Alucra ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet konağı önündeki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasınınardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Törene, Alucra Kaymakam Vekili ve Şebinkarahisar Kaymakamı Dr. Yasin Ardıç, Alucra Belediye Başkanı Faruk Demirağ, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gaziler katıldı.