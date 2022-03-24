Gıda kolilerinden 'inşaat kumu' çıktı; depo sahibi gözaltına alındı - Haberler

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Gıda kolilerinden 'inşaat kumu' çıktı; depo sahibi gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı - Serkan Özdemir - Güncel
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Gıda kolilerinden 'inşaat kumu' çıktı; depo sahibi gözaltına alındı

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, gıda ürünü ibareli kutulardan inşaat kumu çıktı.

AKHİSAR, MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, gıda ürünü ibareli kutulardan inşaat kumu çıktı. İnşaat kumu doldurulduğu tespit edilen ve 700 bin TL olarak faturalandırılan 4 bin 200 koli ele geçirilirken, depo sahibi D.Y., 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Akhisar KOM Grup Amirliği ekipleri, dün, Gıdacılar Çarşısında bulunan bir depoda sahte ürün olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, D.Y.'ye ait depoda TIR'a mal yüklendiğini tespit etti. Depoyu inceleme yapan ekipler, sevkiyat için hazırlanan TIR'a operasyon düzenledi. TIR'da yüklü gıda ibareli kolileri inceleyen polis ekipleri, kolilerin içinde yaptığı kontrollerde içinde gıda ürünü olmadığını, inşaat kumu olduğunu tespit etti. Ele geçirilen 4 bin 200 koliden sadece 4'ünde gıda malzemesi olduğu öğrenildi. Kolilerin gıda malzemesi olarak 700 bin TL tutarında faturalandırılıp Hatay iline sevk edileceği öğrenildi. Nitelikli dolandırıcılıktan gözaltına alınan depo sahibi  D.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Gıda kolilerinden 'inşaat kumu' çıktı; depo sahibi gözaltına alındı

Gıda kolilerinden 'inşaat kumu' çıktı; depo sahibi gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı / Serkan Özdemir - Güncel

Dolandırıcılık, Türk Lirası, Akhisar, İnşaat, Güncel, Haberler

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