Haberler

Geyikli'de 150-200 Yıllık Tarihi Çapa Bulundu

Geyikli'de 150-200 Yıllık Tarihi Çapa Bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Geyikli beldesinde bir balıkçının ağına takılan yaklaşık 3 tonluk çapanın 150-200 yıllık olduğu değerlendiriliyor. Çapa, beldede sergilenmek üzere Bayraklı kavşağına götürüldü.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde bir balıkçının ağına, 150-200 yıllık olduğu değerlendirilen yaklaşık 3 tonluk çapa takıldı.

Balıkçı Hasan Norcu, "Körfez" adlı gırgır teknesiyle Geyikli beldesindeki Odunluk İskelesi'nden denize açıldı.

Bozcaada-Gökçeada açıklarında denize ağını bırakan Norcu, bir süre sonra dipte ağır bir cismin olduğunu fark etti.

Yaklaşık 80 metre derinlikteki bu cismin çapa olduğunu anlayan Norcu, daha sonra Odunluk İskelesi'ne geri döndü.

Vinç yardımıyla iskeleye çıkarılan 3 ton ağırlığındaki çapa, Geyikli Belediyesince buradan alınarak sergilenmek üzere beldedeki Bayraklı kavşağına götürüldü.

Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, AA muhabirine, ağlara takılan yaklaşık 3 ton ağırlığındaki çapanın 150-200 yıllık olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.

Oruçoğlu, büyük bir gemiye ait olduğunu düşündükleri bu çapanın yıllardır denizde kaldığını, şimdiki yerinin beldenin döner kavşağı olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Ahmet Türk kayyuma gerekçe olan davadan beraat etti

Ahmet Türk hakkında açılan "kayyum" davasında karar çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'a bir ünlü isim daha katıldı

Acun Ilıcalı Duyurdu: Survivor 2026'ya bir ünlü isim daha katıldı
Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik

Türkiye'nin kilitlendiği yüzleşme! Duruşmada gerginlik çıktı
Bir müze daha soyuldu! Yüzlerce altın ve gümüş para çalındı

Bir müze daha soyuldu! Yüzlerce altın ve gümüş para çalındı
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

Ünlü isme adeta nazar değdi! Son halini gören şaştı kaldı
Organik diye sattılar, içinden neler çıktı neler

Organik diye sattılar, içinden neler çıktı neler
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Arda Güler İspanyolları hayrete düşürdü

Arda İspanyolları hayrete düşürdü
İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak

İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak
Türk Bayrağı Gazze'de dalgalandı, Netanyahu sinirden köpürdü

Netanyahu'yu küplere bindiren fotoğraf! Bu sözler kriz çıkartır
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence uzaylı

Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.