Gercüş'te voleybol turnuvası düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gercüş'te voleybol turnuvası düzenlendi

AA - İbrahim Torlak - Güncel
 - Güncelleme:
Gercüş'te voleybol turnuvası düzenlendi

Gercüş İlçe Halk Eğitimi Merkezi tarafından Okullar Arası Öğretmenler Voleybol Turnuvası düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Gercüş İlçe Halk Eğitimi Merkezi tarafından Okullar Arası Öğretmenler Voleybol Turnuvası düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen turnuvaya 14 takım katıldı.

Turnuvanın final maçında Koçak Ortaokulu, Gönüllü Ortaokulu'nu 3-2 yendi.

Turnuvada dereceye giren takımlara çeşitli ödüller verildi.

Merkez Müdürü Enes Yıldırım, turnuvayı ilçe merkezi ve köylerde görev yapan öğretmenlerin kaynaşmalarını sağlamak amacıyla yaptıklarını söyledi.

Turnuvanın çok başarılı geçtiğini kaydeden Yıldırım, "Turnuva gerçekleştirmenin sevincini hep beraber yaşadık. Turnuvaya katılan bütün takımlara emeklerinden dolayı teşekkür ederiz." dedi.

AA / İbrahim Torlak - Güncel

Halk Eğitimi Merkezi, Hisarcık, voleybol, okullar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title