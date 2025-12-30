Haberler

Hollywood yıldızı George Clooney ve ailesi Fransız vatandaşlığı aldı

Hollywood yıldızı George Clooney ve ailesi Fransız vatandaşlığı aldı
Güncelleme:
Bir süredir çocuklarını Hollywood kültürü içinde yetiştirmekten endişe duyduğunu dile getiren ABD'li oyuncu George Clooney, eşi ve iki çocuğuyla birlikte Fransız vatandaşlığı aldı.

CNN'in Fransız kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ünlü aktör ve yönetmen Clooney, avukat eşi Amal Clooney ve ikiz çocukları Alexander ile Ella, Fransa vatandaşı oldu. George Clooney, aynı zamanda ABD vatandaşı olduğunu belirterek, şubatta New York Times'a yaptığı açıklamada, Lübnan kökenli İngiliz vatandaşı eşiyle İngiltere'de ve Kentucky'de ailelerinin yakınlarında evleri bulunmasına rağmen, asıl ikamet adreslerinin Fransa'daki bir çiftlik olduğunu söylemişti.

UZUN SÜREDİR AİLESİNİN MAHREMİYETİ İLE İLGİLİ ENDİŞE DUYDUĞUNU BELİRTİYORDU

Uzun süredir ailesinin mahremiyetiyle ilgili endişelerini dile getiren Clooney, 2021'de medyaya hitaben yazdığı açık mektupta çocuklarının yüzlerinin basında gösterilmemesi çağrısında bulunmuştu. Clooney, ekimde Esquire dergisine verdiği röportajda ise çocuklarını Los Angeles'ta, Hollywood kültürü içinde yetiştirmekten endişe duyduğunu, Fransa'da ise şöhretin pek önemsenmediğini ifade etmişti. Çocuklarının paparazilerden endişe duyarak dolaşmalarını istemediğini vurgulayan Clooney, başka birinin ünlü çocuklarıyla kıyaslanmalarını istemediğini dile getirmişti.

