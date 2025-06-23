Genelkurmay Başkanları Buluştu

Genelkurmay Başkanları Buluştu
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Slovakya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Zmeko'yu Türkiye'de resmi törenle karşıladı ve sonrasında basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Slovakya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Zmeko ile bir araya geldi.

Orgeneral Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Orgeneral Zmeko'yu Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.

Milli marşları çalındıktan sonra Orgeneral Zmeko, Onur Kıtası'nı selamladı.

Orgeneral Gürak ve Zmeko, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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