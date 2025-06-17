Genelkurmay Başkanı Gürak, NATO Askeri Komite Başkanı Dragone ile Görüştü
Orgeneral Metin Gürak, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Giuseppe Cavo Dragone'yi resmi davetlisi olarak Türkiye'de ağırladı. İki lider, resmi törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Giuseppe Cavo Dragone ile bir araya geldi.
Orgeneral Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Oramiral Dragone'yi Genelkurmay Başkanlığında resmi törenle karşıladı.
NATO Marşı ve İstiklal Marşı çalındıktan sonra Dragone, Onur Kıtası'nı selamladı.
Orgeneral Gürak ve Oramiral??????? Dragone???????, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel