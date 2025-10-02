Haberler

Genelkurmay Başkanı'nın Özgür Özel'e açtığı dava reddedildi

Genelkurmay Başkanı'nın Özgür Özel'e açtığı dava reddedildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e karşı açtığı manevi tazminat davası reddedildi.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Genelkurmay Başkanlığı görevine getirilen Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, mart ayında CHP Genel Başkanı Özel'e manevi tazminat davası açtı.

Özel, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyerek yemin eden 5 teğmenin ihraç kararını onaylayan ve bu karara şerh koyan Disiplin Kurulu Başkanı Korgeneral Tevfik Algan'ın tayin edilmesine ilişkin olarak, "Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, ne yaptığınızı biliyorum ve Hulusi Akar'a söylediğimi size de söylüyorum. Siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamsınız" ifadesini kullanmıştı.

Bunun üzerine Bayraktaroğlu, Özel'e manevi tazminat davası açtı. Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında taraf avukatları hazır bulundu.

Bayraktaroğlu'nun avukatı duruşmada "Davacı müvekkilin ordu mensubu olması sebebiyle yasalar çerçevesinde cevap hakkını kullanamayacağından hakkını ancak mahkemelerde dava yoluyla arayabilmektedir. Davamızın kabulüne karar verilmesini talep ederiz" dedi.

"İFADELER SİYASİ ELEŞTİRİDEN İBARETTİR"

Özel'in avukatı ise "Davalı ana muhalefet partisi genel başkanı ve bir siyasetçidir. Davacı ise kamu gücü kullanan bir kamu görevlisidir. Kamu görevlilerinin siyasetçilerin eleştirilerine karşı tahammül yükümlülüklerinin sıradan vatandaşlara göre daha yüksek olduğu ulusal ve uluslararası içtihatlarla sabittir. Müvekkilin dava konusu ifadeleri siyasi eleştirilerden ibarettir. Bu nedenle davanın reddine karar verilmesini talep ediyoruz" beyanında bulundu.

Dosyada araştırılması gereken başkaca hususun kalmadığını ifade eden Hakim, yerinde görülmeye davanın reddine karar verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Yıllar sonra yan yana geldiler! İşte TBMM'deki ses getiren fotoğrafın perde arkası

Yıllar sonra yan yana! İşte gündem yaratan fotoğrafın perde arkası
Gazze karasularına ulaşan Mikeno, İsrail tarafından ele geçirildi

İsrail Mikeno'yu ele geçirdi, bir gemiyle iletişim kesildi
İsrail'den Sumud filosundaki aktivistlerle ilgili açıklama! Dikkat çeken Hamas detayı

Alıkonulan Türklere ne olacak? İsrail açıklamasında olay Hamas detayı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Kardashian'dan kiralık katil itirafı: Suikast tehdidiyle sarsıldım

Şok İtiraf: Beni öldürmek için kiralık katil tutuldu
7 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak iddiası

7 başkan daha AK Parti'ye katılıyor! Rozetleri bugün takılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.