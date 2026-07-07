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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Amerikan Mevkidaşı ile Görüştü

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine ile Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle bir araya geldi. Görüşmede iki ülkenin milli marşları okundu, ardından ikili görüşmeye geçildi.

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine ile Genelkurmay Başkanlığı'nda görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine'ı Genelkurmay Başkanlığı'ndaki resmi törenle karşıladı. İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Caine, "Merhaba asker" diyerek askerleri selamladı. Törenin ardından ikili görüşmeye geçildi.

Kaynak: ANKA
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