Genel Sağlık İş Sendikası Başkanı Uğur: "Sabim'e Hasta Yakını Şiddet Uygulayacağı İhbarı Yaptı, Hekime 'Kendi Tedbirini Al' Dendi"

HABER: MERVE GÜVEN KAMERA: AZİZ METİN TURAN

Genel Sağlık İş Sendikası Başkanı Derya Uğur, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne (SABİM) başvuran bir hasta yakınının Adana Seyhan'da bir Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan kadın hekime şiddet uygulayacağı ihbarı yaptığını, hekime ise sadece 'kendi önlemini al' dendiğini belirtti. "İlla başımıza bir şey mi gelmesi lazım ki tedbir alınsın?" diye tepki gösteren Uğur, SABİM'in kapatılması gerektiğini söyledi.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'na bağlı Genel Sağlık İş Sendikası Başkanı Doktor Derya Uğur, dün Adana Seyhan'da kendisi dahil yalnızca iki doktorun görev yaptığı bir Aile Sağlığı Merkezi'ndeki kadın hekimin şiddet tehdidi aldığını söyledi. Uğur, konuyla ilgili ANKA Haber Ajansı'na şu açıklamayı yaptı:

"ARKADAŞIMIZ, HASTASININ EŞİ TARAFINDAN SABİM DENİLEN HATTA TELEFON AÇILIP "BEN BU HEKİME ŞİDDET UYGULAYACAĞIM" SÖYLEMİNE MARUZ KALMIŞTIR"

"Seyhan İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı bir Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan bir hekim arkadaşımız, sadece görevini yaptığı için, halkın sağlığını korumak adına bir hastasına aşısını anlatıp yaptığı için hastasının eşi tarafından SABİM denilen hatta telefon açılıp 'Ben bu hekime şiddet uygulayacağım' söylemine maruz kalmıştır. Hastasına bir koruma amaçlı aşısını önermiş, zatürre aşısı yapmak istemiş, hastası da kabul etmiş, 18 yaşın üzerinde bir hasta zaten kendi isteği ile yaptırmış. Sonrasında ne olduysa eve gittikten sonra eşi buna tepki göstermiş ve 'Benim eşime aşı yapıldı' diye sinirlenerek SABİM'i aramış ve 'Şiddet uygulayacağım' demiş. Bizim İlçe Sağlık Müdürlüğü'ndeki arkadaşlar da arayıp doktor arkadaşa demiş ki "Senin hakkında böyle bir şikayet var, sana şiddet uygulayacağını söyleyen bir hasta yakının var, kendi önlemini al". İlçe Sağlık Müdürlüğü de soruşturma için 'Kendin karakola gidip ifade ver, şiddeti uygulayacağını karakolda söyle' demiş.

"DÜN GÖRÜŞTÜĞÜM SAAT İTİBARİ İLE ARKADAŞIMIZI BİR KİŞİ GELMEMİŞTİ EMNİYETTEN KONTROLE"

Zaten kişi kendini ihbar etmiş, 'şiddet uygulayacağım' demiş. Bu konuda hekim olsun, sağlık çalışanı olsun kendinin bu olayla uğraşmaması gerekiyor, uğraştırmamak gerekiyor. 'Kendi önlemini kendin al, yanına koruma götür, yanında birini bulundur' sözleri ile muhatap oluyor. Arkadaşımız diyor ki 'Keşke bana bunu söylemeselerdi, bari işimi rahat rahat yapsaydım. Bana kendini koru ya da aklı selim birilerini çağır aile ile uzlaşın, anlaşın bu sorunu tamamen kendin çöz' deniyor. Kabul edilebilir bir şey mi? Asla kabul etmiyoruz böyle bir şeyi. Bizim müdürlüğümüze kendini ihbar eden bir insan hakkında biz bununla uğraşmamalıyız, işimizi yapmamız lazım, bizi korumak müdürlüğümüze bağlı olmalı ya da onlar bizi koruma altına alma yöntemlerini kendileri sağlamalı. Arkadaşımıza 'Biz emniyete haber verdik gün içerisinde gelip sizi kontrol edecekler' deniyor. Dün görüştüğüm saat itibari ile arkadaşımızı bir kişi gelmemişti emniyetten kontrole ki dün öğleden sonraydı, ben öğleden sonra duydum ve o zaman görüştüğümde bir kişi gelmemişti. Bu nasıl bir koruma yöntemi, akıl verme yöntemi? Asla kabul edilebilir bir şey değil.

"İLLA BAŞIMIZA BİR ŞEY Mİ GELMESİ LAZIM Kİ TEDBİR ALINSIN?"

Bizim arkadaşlarımız yanında destek oluyor, sürekli bağlantıdayız kendileri ile ama bunun yolu yöntemi böyle olmaması lazım. Kendileri bu işi sağlama alması, bizleri korumaya alması lazım, bizi kendi halimize bırakmaması lazım. Bir insan bir sağlık çalışanı kolay yetişmiyor ki. Şu ana kadar doğrudan arkadaşımıza bir tehdit söylenmedi ama söylenme ihtimali var. Arkadaşımıza 'Şimdiye kadar bir şey olmadı' deniyor ama biz bir şey yapmak için bir şey olmasını mı bekleyeceğiz? Geçmişte örnekleri var, bir şey olmuş insanlar var. 'Bundan bir şey çıkmaz' ama geçmişte bundan bir şey çıkan insanlar da var. İlla başımıza bir şey mi gelmesi lazım ki tedbir alınsın? Hekime şiddet katalog suçlar içerisine dahil edildi ama uygulamada hiçbir şey görmüyoruz. Bir de uygulanması önemli. Zaten sağlıkta etkin bir şiddet yasası üstüne basa basa istiyoruz. ve maalesef sonuç bu, yaşadığımız durum bu.

"SABİM'İN BİR AN ÖNCE KAPATILMASI LAZIM, İNSANLARIN BURADAN KOLAY ULAŞAMAMASI LAZIM ÇÜNKÜ AMACI DIŞINDA KULLANIYOR İNSANLAR"

SABİM; Sağlık Bakanlığı'nın en kötü uygulamalarında bir tanesi. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi diye bir telefon hattı var. Buradan insanların düşüncelerini, iyi iş görülmesi adına kurulmuş bir hat ama şu an biz sağlık çalışanları için tamamen şikayet hattı durumuna gelmiş. Bu yüzden de oradan gelen bütün başvuruları, sağlık çalışanları potansiyel suçluymuş gibi görüp, Bakanlık da yöneticiler, idareciler buradan gelen her başvuruyu değerlendiriyorlar, bize ceza kısmında. Ama bu tip durumlarda gördüğünüz gibi bizi bizle baş başa bırakıyorlar, bizi şiddetin kucağında bırakıyorlar. SABİM'in bir an önce kapatılması lazım, insanların buradan kolay ulaşamaması lazım çünkü amacı dışında kullanıyor insanlar. Bakanlık da bundan çok memnun. Çünkü onlar, onun üzerinden bizi takip ettiklerini sanıyorlar ama maalesef uygulamada hiç öyle olmuyor. Bizler adına çok kötü bir şey bir an önce kapatılması lazım."

ANKA / Güncel