Genel Sağlık-İş, bireysel hedef katsayısına karşı Danıştay'da iki dava açtı

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(ANKARA)- Genel Sağlık-İş, Sağlık Bakanlığı'nın "bireysel hedef katsayısı" uygulamasının tamamen yürürlükten kaldırılması amacıyla Danıştay'da iki dava açtığını duyurdu. Sendika, uygulamanın sağlık hizmetlerinin niteliği yerine işlem sayısını ve rekabeti öne çıkardığını belirterek, "Endikasyon dışı işlem baskısı yaratacak bu sistem açıkça hukuka ve insan sağlığına aykırıdır" açıklamasını yaptı.

Genel Sağlık-İş, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "Bireysel Hedef Katsayısının Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" ile uygulamaya ilişkin parametreleri, işlem sayılarını, oranları ve listeleri belirleyen düzenlemeye karşı açtığı davalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, usul ve esasların yürürlük tarihinin 1 Ağustos 2026 olarak belirlendiği, 7 Ağustos 2026 tarihli düzenlemeyle de uygulamaya esas parametreler ile branş bazlı sınıflandırma, diş hastalıkları ve tedavisi grubu listeleri ve acil muayene oranı eşik değerlerinin yayımlandığı belirtildi.

"HEKİMİN BAĞIMSIZ KARAR HAKKINA VE HASTANIN SAĞLIĞINA DOĞRUDAN SALDIRIDIR"

Tedavinin hastanın ihtiyacına göre planlanması gerektiğini vurgulayan sendika, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tıpta tedavi, hastanın ihtiyacına göre planlanmaktadır. Bir hekimi, sırf katsayısını koruyabilmesi veya 'ödül' alabilmesi için zorla belirli sayıda tedavide bulunmaya, diş çekmeye, protez yapmaya veya kanal tedavisi uygulamaya mecbur bırakmak, tıp deontolojisine, hekimin bağımsız karar hakkına ve hastanın sağlığına doğrudan saldırıdır. Endikasyon dışı işlem baskısı yaratacak bu sistem açıkça hukuka ve insan sağlığına aykırıdır."

Bireysel hedef katsayısının yeni bir performans modeli öngördüğünü belirten sendika, uygulamanın farklı koşulları göz ardı ederek haksız rekabete neden olduğunu ve ücrette adalet ilkesini ihlal ettiğini savundu. Açıklamada, "Genel Sağlık-İş olarak 'bireysel hedef katsayısı' gibi sağlık hizmetlerinin niteliğini önemsemeyen, performans kriterini ve rekabeti önceleyen bir modeli kabul etmiyoruz, bu konuda tavrımız nettir" denildi.

DÜZENLEMEYE VE EKLERİNİN TAMAMINA KARŞI DAVA

Sendika, "Bireysel Hedef Katsayısının Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar"ın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'da dava açıldığını bildirdi.

İkinci davanın ise 7 Ağustos 2026 tarihli "Bireysel Hedef Katsayısına Esas Parametreler ile İşlem Sayıları, Oranlar ve Listeler" konulu düzenleme ile ekindeki parametrelerin, sayıların, oranların, listelerin ve tablonun tamamına karşı açıldığı belirtildi.

Açıklamada, iki davayla sistemin tamamen yürürlükten kaldırılmasının amaçlandığı vurgulanarak, tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine Genel Sağlık-İş çatısı altında örgütlenme çağrısı yapıldı.

Kaynak: ANKA