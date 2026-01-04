Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'nde konuştu Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bu millet tarafından verilmiş destansı mücadeleyi anlatmak gerekiyor. İşte bunların en büyük örneklerinden bir tanesi Sarıkamış. Çetin hava şartlarında, zor şartlarda gerçekleştirilen bir harekat ve bu harekatta karşılaşılan doğa üstü güçler, soğuk, buz, mermi gibi kar yağışı ve bütün bunlara göğüs geren bir millet ve ordu. O yüzden bu heyecanı, azmi ve coşkuyu görmek gerekiyor." dedi.

Bakan Bak, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı dolayısıyla Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapılan yürüyüş sonrası Ay-Yıldızlı Tören Alanı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, gençlerle, kahraman orduyla, gazilerle ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlarla birlikte "Gençlik Şühedanın İzinde" programı çerçevesinde yürüyüş gerçekleştirdiklerini söyledi.

Burada bir anma töreninin dışında bir duruşun, mücadelenin ve milletin vatanı için neleri yaptığını gösterdikleri önemli bir program olduğunu bildiren Bak, "Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümünde vatan için gözünü kıpmadan şehadete yürüyen kahraman ecdadımızı anmak üzere mukaddes topraklarda beraberiz. Kahraman ordumuzla beraber o komandoların coşkulu yürüyüşüyle, komando türküsüyle Türk ordusunun heybetiyle beraber yürüyüşü gerçekleştirdik." diye konuştu.

"Gençlerimize bu milletin vatan için neler feda ettiğini göstermeye devam ediyoruz"

Bak, gençlerle beraber buraya Ankara'dan kaldırdıkları Sarıkamış Treni ile geldiklerini hatırlatarak, şunları dile getirdi:

"Sarıkamış aynı zamanda turizm potansiyeliyle özel bir yer ama bizim amacımız gençlerimize buradaki beyaz destanı anlatmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak biz başta Çanakkale ve Malazgirt olmak üzere Milli Mücadele'nin gerçekleştiği Dumlupınar, Kütahya olmak üzere pek çok organizasyonla beraber, gençlerimize bu milletin vatan için neler feda ettiğini göstermeye devam ediyoruz. Gençler için çok önemli. Gençler şunu bilmeli ki bu vatan için o zamanlar hangi şartlarda neler feda edilmişti. Bizzat buraya gelerek onları görmeleri çok önemli. Buradaki anıları gittiklerinde anlattıkları, burada yaşadıklarını ve hissettiklerini anlatmaları çok önemli."

Bakanlık olarak geçen yıl Çanakkale'ye Türkiye'nin dört bir yanından 110 bin genci götürdüklerini anlatan Bak, "Bir ülkenin değerlerini gençlere nasıl kazandırırsınız diye söylüyorlar. İşte bu millet tarafından verilmiş destansı mücadeleyi anlatmak gerekiyor. İşte bunların en büyük örneklerinden bir tanesi Sarıkamış. Çetin hava şartlarında, zor şartlarda gerçekleştirilen bir harekat ve bu harekatta karşılaşılan doğa üstü güçler, soğuk, buz, mermi gibi kar yağışı ve bütün bunlara göğüs geren bir millet ve ordu. O yüzden bu heyecanı, azmi ve coşkuyu görmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Bu ülkenin her köşesinde destanlar yazan Türk ordusu var"

Bak, Türkiye'nin ordusuyla her zaman gittiği yerlerde destan yazan bir ordu olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu ülkenin her köşesinde destanlar yazan Türk ordusu var. İşte o nedenle bu ordumuzu da Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde güçlendirmeye devam ediyoruz. Altay tankıyla, TCG Anadolu'yla, Kaan'la, İHA'larla, SİHA'larla ve teknoloji üreten milli teknoloji hamlesiyle büyüyen, gelişen güçlü bir Türkiye var. Türkiye Yüzyılı'nda gençler ve güçlü Türk ordusu var. İşte biz de gençlerimize burada asla bu şehitlerimizi unutturmayacağız, Sarıkamış'ı, Çanakkale Destanı'nı, Dumlupınar'ı, Büyük Taarruzu, Malazgirt'i unutturmayacağız. Bizim görevimiz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bunları gerçekleştirmek."

Milli Savunma Bakanlığına da teşekkür eden Bak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Onlar da bu organizasyonlarda çelik yürekleriyle, aslan yürekli askerlerimizle bizlere destek veriyorlar. İşte bu nedenle bu vatan için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyoruz ve her seferinde gençlerimize bunu anlatmaya devam edeceğiz. 'Mavi Vatan'ı, 'Yeşil Vatan'ı, şehitlerimizi, gazilerimizin kahramanlıklarını anlatacağız ve onlara milli şuuru, ülkeyi ve vatanı sevmeyi, özgüveni, güçlü Türkiye'yi anlatacağız. Bu nedenle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile beraber burada yaptığımız organizasyonlar için onların işbirliklerine teşekkür ediyoruz. Birlikte güçlü Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Ordumuzla, milletimizle, gençlerimizle, Sarıkamış şehitleriyle ve ülkemizle gurur duyuyoruz. Her şey güçlü Türkiye için diyoruz ve hep beraber şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Yine burada olacağız, Sarıkamış'ta olacağız, Çanakkale'de olacağız, vatan için çalışmaya devam edeceğiz."