Siirt'te evlilik desteği için köy köy bilgilendirme

NURETTİN KİLİS - Siirt'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, köy köy gezerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yuva kuracak gençlere sağladığı desteklerle ilgili bilgilendirme yapıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca aile kurumunun güçlendirilmesi ve gençlerin evliliğe teşvik edilmesi amacıyla 2024 yılında Aile ve Gençlik Fonu kapsamında "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" hayata geçirildi.

İlk olarak deprem bölgesinde başlatılan proje, 2025'te Aile Yılı dolayısıyla tüm illere yaygınlaştırıldı.

Siirt'te de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yuva kuracak gençlerin devlet desteğinden faydalanması için bilgilendirme çalışmalarına hız verildi.

Bu kapsamda, halk arasında "kırmızı yelekliler" olarak bilinen sosyal hizmet çalışanlarından oluşan ekipler, zaman zaman 40 dereceye ulaşan sıcaklara rağmen köyleri, mezraları ziyaret ediyor.

Ulaştıkları yerleşim yerlerinde evleri ziyaret eden, camilere giden ekipler, Bakanlığın uyguladığı proje doğrultusunda sağlanan desteklere ilişkin bilgi veriyor.

Köy meydanlarında stant kurarak bilgilendirme de yapan ekipler ayrıca astıkları ve dağıttıkları broşürlerle de sağlanan desteklerin geniş kesimlere ulaşması için çalışma yürütüyor.

Ekiplerin duraklarından biri de Doluharman köyü oldu. Köyün meydanına evlilik desteğine ilişkin afişler asan ekipler, evlerin kapılarını çalarak, camilere giderek, evlenecek gençlere sunulan imkanları anlattı.

"Saha çalışmaları vatandaşların projeye erişimini kolaylaştırdı"

Ekipte yer alan kurum personeli Evin Siper, AA muhabirine, proje kapsamında gençlere eğitim, danışmanlık, indirim kampanyaları ve faizsiz kredi desteği sunulduğunu söyledi.

Siper, "18-25 yaş arasındaki gençlere 250 bin lira, 26-29 yaş arasındaki gençlere ise 200 bin lira faizsiz kredi imkanı sağlanmaktadır. Kredinin geri ödemesi 2 yıl sonra başlamakla birlikte toplamda 48 ay vadeyle gerçekleştirilmektedir. Çocuk sahibi olan çiftlere yönelik ilave destekler de bulunuyor. Proje, gençlerin evlilik sürecindeki ekonomik yükünü azaltmayı ve aile kurmalarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır." diye konuştu.

Faizsiz kredi ve sağlanan ödeme kolaylıklarının gençlerin evlilik hayatına daha rahat başlamalarına katkı sunduğunu anlatan Siper, çocuk sahibi olan ailelere yönelik desteklerin de aile yapısının güçlendirilmesinde önemli olduğunu vurguladı.

Siper, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin de bilinçli bir evlilik sürecine katkı sunduğunu belirterek, bunun aile yapısını destekleyen önemli bir sosyal destek projesi olduğunu ifade etti.

Saha çalışmalarını bunaltıcı sıcaklıklara rağmen sürdürdüklerini anlatan Siper, "Saha çalışmaları vatandaşların projeye erişimini kolaylaştırdı." dedi.

"Projenin gençlere katkı sağlayacağına inanıyoruz"

Doluharman köyü muhtarı Eflatun Ekin, sosyal hizmet ekiplerinin köylerine gelerek vatandaşları bilgilendirmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Gençlerin evlilik sürecinde ekonomik sorunlarla karşılaşabildiğini dile getiren Ekin, şunları söyledi:

"Sağlanan destek önemli bir avantaj. Projenin gençlere katkı sağlayacağına inanıyoruz. Projeyi elimizden geldiğince köyümüzde anlatacağız."

"İlimizde 422 çiftimize faizsiz kredi desteği sağlandı"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar da projenin ilan edilmesiyle birlikte ekiplerin sahada yoğun bir çalışma yürütmeye başladığını söyledi.

Projenin yalnızca kent merkezlerinde değil, en ücra yerleşim yerlerindeki gençlere de ulaştırılmasını amaçladıklarını belirten Sidar, şöyle konuştu:

"Mezra mezra, köy köy gezerek gençlerimizi proje kapsamında bilgilendiriyoruz. Şu ana kadar ilimizde 422 çiftimize faizsiz kredi desteği sağlandı. Çiftlerimizin 96 çocuğu dünyaya geldi. Proje kapsamında gençlere yalnızca ekonomik destek sağlanmıyor, evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra ulusal ve yerel firmaların düzenlediği indirim kampanyalarından da yararlanma imkanı sunuluyor. Ekiplerimizin köy ve mezralara giderek vatandaşlara doğrudan ulaşması önemli. İl genelinde bütün vatandaşlara ulaşmayı, projeyi tüm gençlere anlatmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA