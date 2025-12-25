Araştırma: Sneaker giymek daha özgüvenli ve güçlü hissettiriyor

SNEAKS Up tarafından gerçekleştirilen 'Gençlerde Sneaker Trendlerini Anlama' araştırmasının sonuçlarına göre, gençler için sneaker artık bir trendden çok öte, kimliklerinin bir parçası. Katılımcıların yüzde 82'si, iş görüşmesinde bile sneaker giyebileceğini belirtirken bu oran 35-45 yaş aralığında da yüzde 66 seviyesinde. Tüketicilerin yüzde 62'si yeni bir sneaker giydiğinde kendini daha özgüvenli ve güçlü hissettiğini söyledi. Bu oran 15-17 yaş grubunda yüzde 75'e kadar çıkıyor.

Türkiye'nin önde gelen spor perakende markalarından Sneaks Up için Yöntem Araştırma 'Gençlerde Sneaker Trendlerini Anlama' araştırması yaptı. Buna göre 15-45 yaş grubundaki 10 kişiden yaklaşık 8'i sneaker'ın onlar için vazgeçilmez olduğunu düşünüyor. 18-24 yaş grubunda ise bu oran yüzde 90.

Sneaks Up E-Ticaret, Pazarlama ve Stratejik Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Nazlıben, araştırma ile ilgili yaptığı değerlendirmede "Araştırma sonuçlarına göre, başta 15-17 yaş grubu (yüzde 83) olmak üzere katılımcıların 5'te 3'ü, 'sneakerlarını kendilerini en iyi ifade eden aidiyet' olarak tanımlıyor. Dinledikleri müziklerden, sosyal medya hesaplarından, kullandıkları arabadan hatta dövmelerinden daha önce, sneakerlarının kendilerini en iyi şekilde yansıttığını ifade ediyorlar. Gençler için sneaker, sadece bir ayakkabı değil; hayallerinden, anılarından ve hatta deneyimlerinden daha değerli bir yatırım. Ayrıca; bir konser, tiyatro bileti ya da hafta boyu dışarıdan yemek sipariş etmekten çok daha öncelikli" dedi.

Nazlıben, "Gençler ve yetişkinler için sneaker; yaşam tarzlarının, özgün duruşlarının ve kendilerini ifade etme biçimlerinin merkezinde yer alıyor. Bir zamanlar gençler için geçerli olan bu kimlik artık neredeyse tüm yaşlara ve tüm okazyonlara yayılmış durumda. Biz de Sneaks Up olarak bu ihtiyaca hem mağazalarımızda hem de dijitalde sunduğumuz geniş seçki ve özel koleksiyonlarla cevap veriyor; herkesin kendi stilini özgürce ortaya koyabileceği bir alan yaratmaktan çok mutluyuz. Sneaker kültürünü besleyen, geliştiren ve hikayesini güçlendiren projeler üretmekten ve sneaker tutkusunu daha ileriye taşımaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Araştırmaya katılan 15-45 yaş grubu katılımcıların yüzde 93'ü sneaker giydiğinde kendini havalı ve stil sahibi hissettiğini belirtti. Bu sayı 15-17 yaş arasındaki genç grupta yüzde 99.15-17 yaş arası gençler hayalindeki sneakerı almak mı yoksa günübirlik şehir dışı bir geziye mi gitmek sorusuna hayalindeki sneakerı almak şeklinde cevap verdi. Yüzde 95'i yeni bir deneyim yaşamak yerine sneaker almayı tercih ediyor.

Bu özellikle 25-45 yaş arasındaki grup için geçerli. Katılımcıların yüzde 68'i onlara verilen bütçeyle sevgililerine havalı bir hediye almaktansa kendi hayallerindeki sneaker'ı almayı tercih ediyor. Yüzde 62'si ise teknolojik bir ürün yerine sneaker almayı tercih ediyor. Bu oran 15-17 yaş grubunda yüzde 86 gibi yüksek bir oranda öne çıkıyor.

KIYAFET KURALI YOKSA SNEAKER VAR

Kıyafet kuralı olmayan durumlarda katılımcıların yüzde 96'sı sneaker giyebileceğini belirtti. Katılımcıların yüzde 82'si, iş görüşmesinde sneaker giyebileceğini düşünüyor. Bu veri 35-45 yaş aralığında bile yüzde 66 gibi yüksek bir oranda. 15-17 yaş grubu arasındaki katılımcılar ise yeni sezon ürünleri geldiğinde veya yeni bir kombin/stil oluşturmak istediklerinde (yüzde 40) sneaker aldıklarını ifade ediyor.