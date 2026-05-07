Genç Yeşilay gönüllüleri, kariyer fuarını "bilinçlendirme platformu"na dönüştürdü

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Genç Yeşilay Topluluğu gönüllüleri, kentte düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'na (DAKAF'26) katılarak gençleri zararlı alışkanlıklar ve bağımlılıklar konusunda bilgilendirdi, Yeşilay gönüllüsü olmaları çağrısında bulundu.

Van YYÜ'de 2019'dan bu yana çalışma yürüten Genç Yeşilay Topluluğu'nda yer alan gönüllüler, sağlıklı ve bilinçli bir neslin yetişmesine katkı sunmak ve bağımlılığı önlemek amacıyla her platformda bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Okullara giderek öğrencilere tütün ve sigaranın zararlarını anlatan, teknoloji, madde ve alkol bağımlılıklarının önlenmesi konusunda bilgilendirme yapan gönüllüler, Van YYÜ ev sahipliğinde, Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) koordinatörlüğünde, Muş Alparslan, Bitlis Eren, Ağrı İbrahim Çeçen, Şırnak, Batman, Hakkari, Iğdır ve Siirt üniversitelerinin paydaşlığında organize edilen fuarı da fırsata dönüştürdü.

İki gün süren fuarda 30 kişilik ekiple stant açarak bilinçlendirme faaliyeti yürüten gönüllüler, yaklaşık 9 bin öğrenci ve gence bağımlılıkların zararlarını anlattı, bu konudaki farkındalıklarını artırmaya çalıştı.

Genç Yeşilay Topluluğu üyeleri, bağımlılıkla mücadeleyi daha geniş kitlelere yaymak için bilgilendirdikleri gençleri gönüllülük faaliyetlerine katılmaya davet etti.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AA muhabirine, Yeşilay gönüllüsü üniversite öğrencilerinin bağımlılıklara karşı düzenlediği etkinlikleri her zaman desteklediklerini söyledi.

Sağlıklı ve bilinçli bir neslin yetişmesi için birçok çalışma yürüttüklerini belirten Şevli, şöyle devam etti:

"Genç Yeşilay Topluluğumuz, üniversitemizin en başarılı öğrenci topluluklarındandır. Açılan stantta görev alan 30 gönüllü öğrencimiz, iki gün boyunca yaklaşık 9 bin genci bağımlılık ve kötü alışkanlıklar konusunda bilgilendirdi, uyarılarda bulundu. Topluluğumuza, bağımlılıkla mücadele konusunda yaptıkları değerli çalışmalar için teşekkür ediyorum. 650 gönüllüsüyle üniversitemizde aktif olarak faaliyet gösteren topluluğumuz, kötü alışkanlıklarla mücadele konusunda oldukça başarılı çalışmalar yapıyor."

"Ulaşabildiğimiz kadar insana ulaşmaya çalıştık"

Yeşilay Şube Sorumlusu Dilvin Güngör ise iki gün süren yoğun katılımlı fuarda açtıkları stantta 30 gönüllüyle çalıştıklarını anlattı.

Fuardan önce gönüllülerle bir araya gelerek bir hedef belirlediklerini dile getiren Güngör, şöyle konuştu:

"Bu tür büyük organizasyonları elimizden geldikçe kaçırmamaya çalışıyoruz çünkü bağımlılığın ucu bucağı yok. Ulaşabildiğimiz kadar insana ulaşmaya çalıştık. Ulaştığımız yaklaşık 9 bin kişinin büyük bir kısmı üniversite öğrencisiydi. Öğrencilerimizi YEDAM'lara yönlendirdik, farklı etkinlikler için de gönüllü olmalarını teşvik ettik. Üniversite öğrencilerinin kulübümüze katılmasını ve bağımlılıkla mücadele sürecinde aktif rol almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Yaptığımız etkinlikleri ve çalışmalarımızı ziyaretçilere aktardık. Bağımlılık durumu olanları, YEDAM'a yönlendirdik. 115 numaralı danışma hattı hakkında bilgilendirme yaptık. İlgi oldukça yoğundu. Özellikle son dönemde yaşanan gelişmelerden sonra teknoloji bağımlılığıyla ilgili çok fazla soru ve geri dönüş aldık. Aslında birçok kişi teknoloji bağımlılığının bir sorun olduğunu fark etmiyordu ancak sonrasında bunun bir bağımlılık olduğunu ve tedavi edilebileceğini öğrenerek bize yoğun şekilde geri dönüş yaptılar."

"Fuarlarda yer almaktan mutluluk duyuyoruz"

Van YYÜ Yeşilay Topluluğu Başkanı, Van YYÜ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Büşra Karaman da tütün, teknoloji, madde ve alkol bağımlılıklarına karşı farkındalık çalışmaları yürüttüklerini ifade etti.

Kentte düzenlenen tüm organizasyonlarda yer almaya çalıştıklarını anlatan Karaman, "Yeşilay ile üniversitede topluluğun yaptığı faaliyetler sayesinde tanıştım. O günden bugüne Yeşilay'ın içindeyim. DAKAF'26 da Genç Yeşilay Topluluğu olarak standımızı açtık. Üniversiteden gönüllülerimizle burada oldukça fazla katılımcıya ulaştık ve tanıtım yaptık. Yoğun katılımın olduğu büyük fuarlarda yer almaktan mutluluk duyuyoruz çünkü daha fazla kişiye ulaşabiliyoruz. Katılımcılara Yeşilay'ı tanıtıyoruz ve onlardan da olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu da moral ve motivasyonumuzu artırıyor." diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Ceylan Avşar ise Yeşilay'ın çalışmalarını çok anlamlı bulduğunu ifade etti.

Sigara bağımlısı bir arkadaşının Yeşilay sayesinde bağımlılıktan kurtulduğunu dile getiren Avşar, "Yeşilay standında faydalı bilgiler paylaşıldı. İnsanlar birebir bilgilendirildi. Yapılan konuşmalar bizi çok etkiledi. Öğrendiklerimizi arkadaşlarımıza aktarıyor ve onları da yönlendiriyoruz." dedi.

Sinema-Televizyon Bölümü öğrencisi Sudenur Şener de "Yeşilay standında bağımlılıklar ve bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı. Bu konuları bilmek ve öğrenmek bizim için çok faydalı oldu. Hangi durumda hangi numarayı aramamız gerektiğini öğrendik." ifadelerini kullandı.