Genç Parti Salihli 2. Olağan Kongresi gerçekleşti - Haberler

Genç Parti Salihli 2. olağan kongresi yoğun katılım ile gerçekleşti.Kongreye Genç Parti MDK üyesi Adnan Tütüncü, Manisa Genç Parti İl Başkanı Yılmaz Uslu, İl Kadın Kolları Başkanı Nuriye Mamak,İl Teşkilat Başkanı Eşref Yolcu,İl Başkan yardımcıları İbrahim Uzun, Osman Topuz, Abdülkadir Kurt ve Kevser Uslu,İl Teşkilat Başkan Yardımcısı Lokman Demir, Akhisar İlçe Başkanı İsmail Yamak ve yönetim kurulu üyeleri, Ahmetli İlçe Başkanı İbrahim Uğur ve yönetim kurulu üyeleri, Alaşehir İlçe Başkanı Mehmet Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri,Turgutlu İlçe Başkanı Mustafa Karalive yönetim kurulu üyeleri, İlçekadın kolları başkanları, gençlik kolları başkanları, genç parti üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Tek liste ile girilen seçime İbrahim Coşkun delegelerin oylarının tamamını alarak ilçe başkanı seçildi.

Genç Parti Turgutlu Teşkilat Başkanı FilizSarıyer ise"Genç Parti seçim kaybetmediBizim haklarımız elimizden alındı. Allah'ınınizniyle tekrar haklarımızı alacağız.Uyandık güneşi görüyoruz. Hep birlikte genç parti diyoruz"dedi.

Manisa Genç Parti İl Teşkilat Başkan Yardımcısı Lokman Demir iseManisa Genç Partinin il ve ilçe yönetimleriçalışmalarına devam ettiğini,esnaf, işçi, memurve tüm vatandaşların sorunlarını dinlediğine vurgu yaptı.

Manisa Genç Partiİl Teşkilat Başkanı Eşref Yolcu ise Manisa'nın ilçelerindeGenç Parti kongrelerinin devam ettiğini aktardı ve teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Genç Parti Manisa İl Başkanı Yılmaz Uslu ise katılımın yoğun olduğunu söyledi vetüm katılımcılara teşekkür etti.

Genç Parti Merkez Disiplin Kurulu (MDK)üyesi Adnan Tütüncü ise "2002 yılında yola çıktığımız genç parti ailesi olarak bu yolculukta çok zor koşullarda engellerle dolu yolları aşarak bu günlere geldik. Allah'ım bu günleri bizlere gösterdi. 2003 yılının haziran ayında bir tünele girdik.2003 yılından beri tünelde yolculuk yapıyoruz. Tünelin sonuna yaklaştık ışıklar gözüküyor. Güneş genç parti için Türk halkı için tekrar doğuyor. 2002 yılında mevcut partiiktidara geldiğinde ÇKS sisteminde kayıtlı çiftçi 1 milyon 130 kişi idi. Bugün itibariyle 500 binin altında.630 bin kişi tarımdan ve üretimden uzaklaştırılmış. Biz tarımı bırakan vatandaşlarımızıGenç Parti iktidarında tekrar tarıma kazandıracağız. tarımın ana girdi maliyetlerine destek vererek tarım üretimini yüzde yüze çıkaracağız" dedi.

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