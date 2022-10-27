GENÇ KIZLAR, AKRANLARINI DÖVERKEN ÇEKTİKLERİ GÖRÜNTÜYÜ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI Güncel Haberler SAKARYA'nın Karasu ilçesinde yaşları 13-17 arasında değişen bir arkadaş grubunun, akranlarını dövüp, saçlarından sürükledikleri anları çekip sosyal medya üzerinden paylaştı. SAKARYA'nın Karasu ilçesinde yaşları 13-17 arasında değişen bir arkadaş grubunun, akranlarını dövüp, saçlarından sürükledikleri anları çekip sosyal medya üzerinden paylaştı. Aileler, çocuklarını döven kişiler hakkında şikayette bulundu. Olay, Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana geldi. Yaşları 13-17 arasında değişen kız öğrencilerden oluşan arkadaş grubu, akranlarını darbettikleri o anları telefonla kaydedip, sosyal medya üzerinden paylaştı. Görüntülerde 3-4 genç kız genellikle tenha noktalarda bir kişiyi aralarına alıp darbettiği anlar bulunuyor. Görüntülerin bazılarında saldırganlar yere yatırdığı bir kişinin üzerine çıkarak yumrukladığı, bazılarında ise yere düşürdükleri kişiyi saçlarından çekerek sürüklediği görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, mağdur ailelerden bazıları polis merkezine giderek, saldırıyı gerçekleştirenler hakkında şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Sakarya Güncel Haberler

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