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Genç Kardiyolog Dr. Ahmet Şimşek Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Genç Kardiyolog Dr. Ahmet Şimşek Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan 27 yaşındaki Dr. Ahmet Şimşek, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Cenazesi Kayseri'de düzenlenen törenle toprağa verildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nde görev yapan 27 yaşındaki Dr. Ahmet Şimşek'in cenazesi, memleketi Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Şimşek için Hulusi Akar Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Şimşek'in naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Olay

TOGÜ Hastanesi'nde 2021'den bu yana araştırma görevlisi olarak görev yapan Şimşek, 2 gün önce akşam evinde kalp krizi geçirmiş, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Evli ve 2 çocuğu bulunan Şimşek için dün görev yaptığı hastane bahçesinde tören düzenlenmiş ve toprağa verilmek üzere cenazesi Kayseri'ye gönderilmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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