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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'na ilişkin çalışma yaptıklarını belirterek, "İnşallah 4688'le alakalı tarafların hepsinin uzlaştığı, sahada yaşanacak sorunların en aza indirildiği, kamu çalışanlarımızın yararına olan, sendikalaşma özgürlüğünün genişlemesine meydan veren yeni bir kanun teklifi, yeni bir mevzuat çalışmasını inşallah hep birlikte sonuçlandırırız diye umut ediyorum." dedi.

Memur-Sen Genel Merkezinde, "Geçmişten Günümüze Kamu Görevlileri Sendikacılığı: Sorunlar ve Çözümleri" başlığıyla 1. Genç Emek Zirvesi ve 6. Memur-Sen Tez Ödülleri Programı düzenlendi.

Programda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, 170 üniversitede bulunan İŞKUR Kampüs hizmet noktalarıyla öğrencilere üniversite sıralarındayken kariyer danışmanlığı hizmeti sunduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Ocak 2026'da açıkladığı "Genç İstihdam Hamlesi-GÜÇ" programını "Gençliğin Üretim Çağı" vizyonuyla hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Bu yıl üniversitelerle işbirliği içerisinde 7 bölgede 12 ilde bölgesel kariyer fuarları düzenlediklerini aktaran Özçelik, bu fuarlarda yaklaşık 351 bin genci iş dünyası ve çalışma hayatının paydaşlarıyla buluşturduklarını dile getirdi.

Gençlerin eğitimden istihdama geçişini kolaylaştıran destek mekanizmaları da oluşturduklarını anlatan Özçelik, bu yılın ilk 10 ayında yaklaşık 292 bin öğrenciye staj desteği sağladıklarını, Geleceğin Meslekleri programı kapsamında 233 bin öğrenciye ulaştıklarını bildirdi.

Genç Emek Zirvesi'nin gençlerin çalışma hayatına ilişkin düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri, yeni fikirler geliştirebilecekleri ve ortak çözüm arayışlarına katkı sunabilecekleri kalıcı bir platforma dönüşmesini temenni eden Özçelik, çalışma hayatının sorunlarına kalıcı çözümler üretmek için bilimsel bilgiye, nitelikli araştırmalara ve sağlam verilere ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

"İstiyoruz ki 5 milyon 350 bin kamu personelinin sorunlarının giderildiği bir kamu personel sistemi oluşturalım"

Konuşmasında Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'na ilişkin çalışmalara da değinen Özçelik, Kamu Personeli Danışma Kurulunu iki yıldır sendikaların ve Bakanlığın katılımıyla topladıklarını, bu toplantılarda Kanun'un uygulanmasında ortaya çıkan eksiklikleri ve giderilebilecek sorunları ele aldıklarını bildirdi.

Özçelik şunları kaydetti:

"Çalışıyoruz. İnşallah 4688'le alakalı tarafların hepsinin uzlaştığı, sahada yaşanacak sorunların en aza indirildiği, kamu çalışanlarımızın yararına olan, sendikalaşma özgürlüğünün genişlemesine meydan veren yeni bir kanun teklifi, yeni bir mevzuat çalışmasını inşallah hep birlikte sonuçlandırırız diye umut ediyorum."

Memur-Sen'in bu süreçteki katkılarının önemli olacağını belirten Özçelik, kamu personel sistemiyle ilgili de yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Devlet Memurları Kanunu'nun 5 milyon 350 bin kamu personelini kapsadığına işaret eden Özçelik, atama, terfi, liyakat, görevde yükselme, sınıflandırma, disiplin ve ücretlendirme sistemlerinin ele alınması gerektiğini söyledi.

"İstiyoruz ki 5 milyon 350 bin kamu personelinin sorunlarının giderildiği, herkesin yüzünün güldüğü, refah seviyesine ulaşmış, insan tebessümünün yaşandığı bir kamu personel sistemi oluşturalım." diyen Özçelik, "İnşallah burada kamu kurumlarımız kadar sendikalarımız da sorumluluk bilinciyle hareket ederek, yeni ve herkesi mutlu edecek bir sistemin hayata geçirilmesi noktasında elini taşın altına koyar. Herkesin uzlaştığı bir sistemi inşallah ortaya koyar ve hayata geçiririz diye umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

Genç Emek Zirvesi'nin geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 2021'de başlattıkları Memur-Sen Tez Ödülleri programıyla kamu görevlileri sendikacılığı alanına katkı sunan akademik çalışmaları desteklemeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Yalçın, program kapsamında 4 yüksek lisans tezi ve 2'si yönetim takdir ödülü olmak üzere 6 doktora teziyle toplam 10 teze ödül verileceğini bildirdi.

Genç Emek Zirvesi'ni geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini açıklayan Yalçın, sendikal değişim ve dönüşümün yalnızca sendika yöneticilerinin ve teşkilatların mücadelesiyle gerçekleşemeyeceğini belirtti. Yalçın, bu kapsamda akademinin bilimsel birikiminin, hukukçuların katkısının, politika yapıcıların vizyonunun ve bütün paydaşların ortak sorumluluk bilincinin önemine işaret etti.

Kamu görevlileri sendikacılığının akademi dünyasında ve yükseköğretim müfredatında hak ettiği yeri bulamadığını savunan Yalçın, akademisyenlerin kamudaki ücret adaletsizliği ve gelir dengesizliği gibi konuları daha fazla araştırması gerektiğini söyledi.

Zirvede, öğrencilerin 20 tam metin sunumu ve 16 poster çalışması hazırladığını anlatan Yalçın, çalışmalarda, kamu görevlilerine grev hakkı tanınmamasının sosyal maliyeti, dayanışma aidatı eksikliği ve işçi-memur sendikacılığı arasındaki eşitsizlikler gibi konuların ele alındığını bildirdi.

"ILO normlarına uygun bir toplu sözleşme sistemine geçmeyi umut ediyoruz"

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun kamu görevlileri ve emeklilerinin beklentilerini karşılamakta yetersiz kaldığını aktaran Yalçın, Kanun'un değiştirilmesine yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Yalçın, şunları kaydetti:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ile koordinasyon içinde Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun değiştirilmesine yönelik toplantılar yaptık. Konuyu, Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun ana gündemine taşıdık. Şimdi bu konuya ilişkin kamu kurumlarının görüşlerini bekliyoruz."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kendisini arayarak çalışmanın yıl sonuna kadar tamamlanacağını söylediğini anlatan Yalçın, "Tarafların eşit, görüşme süresinin makul, hakem kurulu kararlarının adil, grev ve dayanışma aidatının hak olduğu ILO normlarına uygun bir toplu sözleşme sistemine geçmeyi umut ediyor ve bu doğrultuda mücadelemizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Kamu personel sisteminde düzeltilmesi gereken başlıklar olduğunu dile getiren Yalçın, kamudaki ücret adaletsizliğinin giderilmesi ve çalışanların emeklerinin karşılığını alabilmesi için personel sisteminin yeniden ele alınması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA