Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması Türkiye Finali Alaplı'da yapıldı

ZONGULDAK - Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, Anadolu İmam Hatip Liseleri ile İmam Hatip Ortaokulları arasında düzenlenen "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nın Türkiye finali Alaplı'da yapıldı.

Alaplı 690 Evler Kültür merkezinde gerçekleşen yarışmaya, Kocaeli, Kastamonu Nevşehir, Hakkari, Kahramanmaraş, Erzincan, İstanbul, Konya, Samsun, İzmir'den gelen temsilciler katılırken yarışma orta okul ve lise olmak üzere iki ayrı kategoride yapıldı. Uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verilmesinin ardından yarışmaya katılan öğrenciler farklı makamlarda okudukları ezan ile performanslarını sergiledi.

Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması bölge yarışmasında Lise dalında birinciliği İstanbul Esenyurt İhsan Nakipoğlu AİHL Okulundan Süleyman Emre, ikinciliği Görme engelli Kahramanmaraş'tan Muhammet yiğit Karaokur, üçüncülüğü ise Kocaali'den Burak Usta aldı.

Orta Okul dalında yapılan yarışmada ise birinciliği Elazığ Halit hoca Okulundan Muhammed Yahya Sertkaya, ikinciliği Ankara Keçiören öğretmen Büşra inan İmam Orta Okulundan Barış Alamur, üçüncülüğü ise Muammer Musab Yüksel Kayseri Kocasinan okulundan Nurettin Özturk kazandı.

Eğitim başta olmak üzere birçok alanda hayır hizmetlerinde bulunan İstanbul Sancaktepe Yunus Emre Camii Vakfı başkanı Mehmet Keskin yarışma sonrası yaptığı konuşmada "Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde farklı illerden gelen öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek başarılar diledi. Keskin, Genç Bilaller ezan okuma yarışması bölge finaline katılan Lise öğrencilere "Umre " hediye ederek Genç Bilalleri sevindirdi.

Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması Türkiye Finali'nde dereceye giren öğrencilerin ödülleri ve hediyeleri, Vali yardımcısı Turgut Subaşı Tuncay, Din Oğretimi Genel Müdürlügü Daire Başkanı İhsan Erkul, Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, tarafından verildi.

Yarışmada görev alan Seçisi Jüri üyelerine, yarışmaya katılan öğrencilerin okul müdürlerine ve öğretmenlerine de Vali yardımcısı Turgut Subaşı Tuncay, Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Zonguldak Milli Eğitim Müdür yardımsıcı Erdal Yılmaz tarafından yarışmanın anısına çeşitli hediyeler verildi.

Yarışmaya Seçici kurul üyesi olarak Marmara Üniversitesi Öğretim görevlisi Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi,Yıldırım Beyazit Üniversitesi Öğretim görevlisi Dr. Mustafa Asim Akkuş,Ayasofya-i Kebir Camii Muezzini Mehmet Hadi Duran,Bülent Ecevit Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Metin Gündoğdu,TRT sanatçısı Ömer Faruk Güney ile finale katılan öğrencilerin okul müdürleri, rehber öğretmenleri, din görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.