Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması 6. Bölge Finali Kilis'te yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nın 6. Bölge Finali, Kilis'te gerçekleştirildi. Yarışmaya 11 ilden öğrenciler katıldı ve dereceye girenlere ödülleri verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nın 6. Bölge Finali Kilis'te yapıldı.

Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nde imam hatip ortaokulu ve lisesi öğrencileri arasında gerçekleştirilen yarışmaya 11 ilden öğrenciler katıldı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz konuşmasında, imam hatip okullarının akademik başarı ve kariyer gelişimi konusunda son derece iyi olduğunu belirtti.

Yarışmalarla erdemli rekabeti ön plana çıkarmak istediklerini ifade eden Açıkgöz, öğrencileri de mesleki gelişim kazanmaları konusunda çeşitli yarışmalara teşvik ettiklerini söyledi.

En önemli yarışmalardan birinin de ezanı güzel okuma olduğunu aktaran Açıkgöz, "Toplumsal anlamda ezanımızın kıymetini bilmiş olmak çok büyük önem arz eder. Bugün güzel ezanlar dinleyeceğiz. Öğrencilerimize başarılar diliyorum. Erdemli rekabetin olacağı bu yarışmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler, ezanı güzel okumak için yarıştı.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa Kilis Valisi Ömer Kalaylı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
