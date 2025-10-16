Haberler

Genç Avukatlar, CMK Ücret Tarifesi Hakkında Açıklama Yaparak Taleplerini İletti

Genç Avukatlar, CMK Ücret Tarifesi Hakkında Açıklama Yaparak Taleplerini İletti
Güncelleme:
Bitlis Barosu Genç Avukatlar Komisyonu, 2026'da yürürlüğe girecek Ceza Muhakemesi Kanunu ücret tarifesi hakkında basın toplantısı düzenleyerek Türkiye Barolar Birliği ve ilgili bakanlıkları sorumluluk almaya davet etti.

Bitlis Barosu Genç Avukatlar Komisyonu, 2026'da yürürlüğe girecek Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ücret tarifesine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Bitlis Adliyesi önünde açıklamayı okuyan Bitlis Barosu Genç Avukatlar Komisyonu Başkanı Baran Kutlu, CMK sistemi ile kamu hizmeti ifa ettiklerini ve hayatlarını idame ettirmeye çabaladıklarını söyledi.

2026'de yürürlüğe girecek yeni ücret tarifesi için görüşmeler ve bütçeleme çalışmalarının sürdüğünü belirten Kutlu, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin dört bir yanındaki genç avukatlar olarak Türkiye Barolar Birliği'ni, CMK Ücret Tarifesi belirlenirken etkin ve sorumlu bir rol almaya, Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığını CMK ücretlerini sosyal devlet ilkesi doğrultusunda belirlemeye ve ödemeye, Türkiye Büyük Millet Meclisini, CMK sisteminin yapısal sorunlarını barolar ve TBB'nin katılımıyla giderecek yasal düzenlemeleri vakit kaybetmeksizin yaşama geçirmeye davet ediyoruz."

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
