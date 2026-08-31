Haberler

Gemi faciası ağabey-kardeşi ayırdı! Demir kardeşlerin çocukları, babalarından gelecek haberi bekliyor

Gemi faciası ağabey-kardeşi ayırdı! Demir kardeşlerin çocukları, babalarından gelecek haberi bekliyor Haber Videosunu İzle
Gemi faciası ağabey-kardeşi ayırdı! Demir kardeşlerin çocukları, babalarından gelecek haberi bekliyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KKTC Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde kaybolan Mahmut ve Mustafa Demir kardeşlerin Reyhanlı'daki ailesi, acılı bekleyişini sürdürüyor. Baba Ahmet Demir, "Biz burada bekleye bekleye ne dermanımız kaldı ne halimiz kaldı" derken, ağabey Mehmet Demir ise "Dayanacak gücümüz kalmadı" diyerek yetkililerden açıklama talep etti. Öte yandan Mustafa Demir'in eşinin hamile olduğu ve kardeşiyle birlikte tatil için memleketlerine dönmek için izin aldıkları öğrenildi.

  • KKTC Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde kaybolan 20 kişi arasında Mahmut (31) ve Mustafa Demir (33) kardeşler de bulunuyor.
  • Demir kardeşler, tatil için memleketlerine dönmek üzere dün Girne açıklarında batan yolcu gemisine binmişti.
  • Kayıp kardeşlerin ağabeyi Mehmet Demir, yetkililerden açıklama beklediklerini ve ailenin belirsizlik nedeniyle yıprandığını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarındaki gemi kazasında kaybolan 20 kişiden Mahmut (31) ve Mustafa Demir (33) kardeşlerin babası Ahmet Demir (62), "Biz burada bekleye bekleye ne dermanımız kaldı ne halimiz kaldı. Hepimiz perişan olduk" dedi.

TATİL İÇİN MEMLEKETLERİNE DÖNECEKLERDİ

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde oturan 2 çocuk babası Mustafa Demir ile kendisi gibi ahşap kalıp ustası olan kardeşi 2 çocuk babası Mahmut Demir, 3 ay önce çalışmak için KKTC'ye gitti. Eşi hamile olan Mustafa ile kardeşi Mahmut Demir, izin alıp, tatil için memleketlerine dönmek için dün Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisine bindi. 

Mustafa ve Mahmut Demir kardeşlerin çocukları, babalarından gelecek haberi bekliyor

AİLENİN ENDİŞELİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Geminin batması sonucu Demir kardeşler kayboldu. Kazanın üzerinden uzun süre geçmesine rağmen Demir kardeşlerden haber alamayan Reyhanlı'daki ailenin endişeli bekleyişi devam ediyor.

ACILI BABANIN FERYADI KAHRETTİ

Kayıp kardeşlerin babası Ahmet Demir (62), çocuklarından gelecek haberi beklediklerini belirterek, "Çocuklarımın bulunmasını istiyorum. Bizim devletimiz uğraşıyor. Bir an önce bize haber vermelerini istiyorum. Biz burada bekleye bekleye ne dermanımız kaldı ne halimiz kaldı. Hepimiz perişan olduk" dedi.

"DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI"

Demir kardeşlerin ağabeyi Mehmet Demir (40), belirsizliğin aileyi yıprattığını ifade ederek, "Dayanacak gücümüz kalmadı. Hastanede, yoğun bakımda, hiçbir yerde iz yok. Bunlar nerede? Artık kabullendik, öldüler mi diye düşünüyoruz. Yetkililerden bir açıklama bekliyoruz" diye konuştu.

Mustafa (solda) ve Mahmut (sağda) Demir kardeşler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu

Gemi faciasında kayıp sayısı yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
Emekliye 'dev zam' hazırlığı

Emekliye 'dev zam' hazırlığı
Murat Ağırel savcılığa belgeleri verdi! Gökçek dosyasında milyon euroluk iddialar

Melih Gökçek'i iyice zora sokacak! Elinde ne varsa savcıya verdi
Girne faciasının kahramanı! Tam 100 kişiyi kurtardı

Girne faciasının kahramanı! Tam 100 kişiyi kurtardı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil

Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil
Mekke Anlaşması’nda ilk toplantı! Dışişleri Bakanı Fidan ittifakın adını açıkladı

İsrail'i titreten ittifakın adı belli oldu! Bakan Fidan duyurdu
Milli antrenör Funda Bakış'ın öldürüldüğü anlar kamerada

Milli antrenörün öldürüldüğü anlar kamerada
Türk turist Roma'da hayatının şokunu yaşadı

Türklerin akın ettiği şehirde bir hırsızlık vakası daha
Daha imzası bile kurumamıştı! Samet Akaydin, Trabzonspor'dan ayrılıyor

Samet Akaydin'ın Süper Lig devindeki macerası 2 ay sürdü
Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen Ben-Gvir içeride dua etti

İsrailli bakan polis koruması olmadan giremediği yerde dua etti

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen görüntüler

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen görüntüler