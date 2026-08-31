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İstanbul'da şaşırtan görüntü! Akrepler yüksek katlara kadar ulaştı

İstanbul'da şaşırtan görüntü! Akrepler yüksek katlara kadar ulaştı Haber Videosunu İzle
İstanbul'da şaşırtan görüntü! Akrepler yüksek katlara kadar ulaştı
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İstanbul'da evlerde akrep görülmeye devam ederken, dikkat çeken yeni görüntülere yüksek katlı binalarda da rastlandığı belirtildi. Akreplerin yalnızca giriş veya bodrum katlarında değil, yüksek katlardaki evlere kadar ulaştığının görülmesi tedirginliğe neden oldu.

İstanbul'da akrep görülmesine ilişkin vakalara yenileri ekleniyor. Kentte bazı evlerde ortaya çıkan akreplerin yüksek katlı binalara kadar çıktığı görüldü.

YÜKSEK KATLARDA DA GÖRÜLDÜ

İstanbul'da evlerde akrep görülmeye devam ediyor. Son olarak akreplerin yüksek katlı binalarda da ortaya çıktığı belirtildi. Böylece akreplerin yalnızca zemine yakın alanlarda değil, yüksek katlarda bulunan evlere kadar ulaşabildiği görüldü. 

NASIL YÜKSEK KATLARA ÇIKTIKLARI BİLİNMİYOR

Akreplerin yüksek katlı binalara nasıl ulaştığı da merak konusu oldu. Ancak eldeki bilgilerde hayvanların binaların üst katlarına hangi noktaları kullanarak çıktığına ilişkin doğrulanmış bir ayrıntı bulunmuyor. Evde akrep görülmesi durumunda hayvana çıplak elle temas edilmemesi önem taşıyor. Akrebi yakalamaya veya elle uzaklaştırmaya çalışmak sokulma riskini artırabilir.

Ali Kemal İsmailoğlu
Ali Kemal İsmailoğlu
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