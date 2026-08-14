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Gelibolu'da konferans salonuna modernizasyon

Gelibolu'da konferans salonuna modernizasyon
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Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda bakım, onarım ve modernizasyon çalışmaları sürüyor. Müdür Kadir Aydın incelemelerde bulundu; fiziki yenileme, sahne ve oturma alanlarının işlevselliği, aydınlatma ve teknik altyapının güçlendirilmesi hedefleniyor. Salon, toplantı, seminer ve eğitim faaliyetlerinde daha verimli kullanılacak.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ait konferans salonunda bakım, onarım ve modernizasyon çalışmaları sürdürülüyor.

Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, çalışmaları devam eden konferans salonunda incelemelerde bulunarak yetkililerden projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

Çalışmalar kapsamında salonun fiziki görünümünün yenilenmesi, sahne ve oturma alanlarının daha işlevsel hale getirilmesi, aydınlatma sistemlerinin geliştirilmesi ve teknik altyapının güçlendirilmesine yönelik düzenlemeler gerçekleştiriliyor.

Modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından salonun toplantı, seminer, konferans, eğitim faaliyetleri ve çeşitli kurumsal programlarda daha nitelikli ve verimli şekilde kullanılması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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