Çanakkale'de gençleri uzayla buluşturan "TUA Astro Hackathon" yarışması sona erdi

Çanakkale'de gençleri uzayla buluşturan 'TUA Astro Hackathon' yarışması sona erdi
Türkiye Uzay Ajansı'nın düzenlediği TUA Astro Hackathon, farklı yaş gruplarından 28 takımın katılımıyla Gelibolu'da gerçekleştirildi. Yarışmada dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Bilim ve teknoloji meraklısı gençlerin uzay alanında farkındalığını artırmak üzere Türkiye Uzay Ajansı (TUA) himayesinde gerçekleştirilen "TUA Astro Hackathon" final yarışmalarının ardından sona erdi.

Gelibolu Belediyesi sponsorluğunda ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA) himayesinde dün Gelibolu İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda başlayan "TUA Astro Hackathon" yarışmasında, çeşitli kategorilerde 28 takım yer aldı.

Çeşitli il ve ilçelerden gelen farklı yaş gruplarındaki katılımcılar, hackathon kapsamında oyun, turnuva, eğitim ve atölye çalışmalarına katıldı.

"Uzay için hayal et, geleceği tasarla" temasıyla 2 gün boyunca bilgisayarlarının başında ter döken öğrencilerin eserlerini, Prof. Dr. Faruk Soydugan, Doç. Dr. Ebru Çaymaz, Dr. Müge Teker Yıldız, Dr. Cumalı Yaşar ve Ruha Uslu'dan oluşan jüri değerlendirdi."

Yaklaşık 3 saat süren eser değerlendirmesinin ardından jüri üyelerince dereceye girenler belirlendi.

Yarışmada Gelibolu özel ödüllerinde birinciliği "Parlayan Yıldızlar", ikinciliği "Boğazın Yıldızları", üçüncülüğü de "Uzay Bilimciler"i elde etti.

TUA-ASTRO yarışmasında ise birinci "Bouu", ikinci "Lolipoplar", üçüncü de "IAL Team" oldu.

Derece alanlara ödülleri, Belediye Başkan Vekili Burak Batır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın ve Gelibolu İlçe Spor Müdürü Emre Özdemir tarafından takdim edildi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova
