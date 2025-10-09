Gelibolu'da Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Anılarını Paylaştı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Gelibolu Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "3. Komando Bölük Kıbrıs'ta, Beni Bırakma Komutanım" adlı söyleşide Kıbrıs Barış Harekatı gazisi emekli Piyade Kıdemli Albay Mustafa Başel, anılarını paylaştı.

Gelibolu Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak yaptı. Başkan Soyuak, "Vatan uğruna yazılmış gerçek bir kahramanlık hikayesine tanıklık etmenin onurunu yaşıyoruz. Tüm gazilerimize ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarına minnettarız" dedi.

Ardından söz alan Gazi Albay Mustafa Başel, Kıbrıs Barış Harekatı'na Üsteğmen rütbesiyle Bolu Komando Tugayı 3. Tabur, 3. Bölük Komutanı olarak katıldığını belirtti. Başel, Mavromadis Kışlası'nda yaşadıkları çetin çatışmayı anlatırken, "Yaklaşık sekiz saat süren mücadele sonunda kışlayı ele geçirip Türk bayrağımızı göndere çektik. Üç şehit, 14 yaralımız vardı ama zafer bizimdi" ifadelerini kullandı.

Üstün Cesaret Madalyası ve KKTC Milli Mücadele Madalyası sahibi olan Başel'in anlattıkları salondakilere duygulu anlar yaşattı.

Söyleşiye, Kaymakam Cihat Koç, Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, belediye başkan yardımcıları, sivil toplum temsilcileri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.