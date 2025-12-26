Haberler

Gelibolu'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi

Güncelleme:
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve milli şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 89. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Hakimiyeti Milliye Ortaokulu tarafından hazırlanan program, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Salonu'nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda okul müdürü Bülent Vural Savaş bir konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Zulmü Alkışlayamam" adlı şiir seslendirildi.

Etkinlik kapsamında özel eğitim sınıfı oratoryosu sahnelendi ve "İstiklal Marşı" adlı tiyatro gösterisi izleyiciyle buluşturuldu.

Programda Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu alan slayt gösterisi sunuldu. "Kurtuluşa Giden Yol" adlı oratoryo ve Mehmet Akif Ersoy'un "Safahat" eserinden dinletiler yer aldı.

Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, Gelibolu Belediye Başkan Vekili Burak Batır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın ile diğer ilgililer de programda yer aldı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
