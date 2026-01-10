Haberler

Kani Torun'dan İktidara 'Suriye' Tepkisi: Elin Oğlu 10 Bin Kilometre Öteden Özel Temsilci Gönderdi.

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelecek Partisi Bursa Milletvekili Kani Torun, Suriye'deki tarafların Ankara'da bir araya getirilmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin çözüm sürecindeki rolünü sorguladı.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Bursa Milletvekili Kani Torun, "Dilimizde tüy bitti. Bir yıldır bir özel temsilci atayın, Suriye'deki tarafları Ankara'da bir araya getirin, çözüm Ankara çözümü olsun diye. Yapay bir sınırla bizden ayrılmış vatandaşlarımızın, soydaşlarının yaşadığı coğrafyaya elin oğlu 10 bin kilometre öteden özel temsilcisi gönderdi, görüşmeleri o yapıyor, yetmedi bir de ABD Dışişleri Bakanlığı ekibi tarafların arasında yapıcı görüşmeler için hazırmış. Bizimkiler bir yıldır parmak sallıyor" dedi.

Gelecek Partisi Bursa Milletvekili Kani Torun, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın Halep'teki son gelişmeler ve SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonuna ilişkin Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Torun, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Dilimizde tüy bitti. Bir yıldır bir özel temsilci atayın Suriye'deki tarafları Ankara'da bir araya getirin çözüm Ankara çözümü olsun diye. Yapay bir sınırla bizden ayrılmış vatandaşlarımızın soydaşlarının yaşadığı coğrafyaya elin oğlu 10 bin kilometre öteden Özel Temsilcisi gönderdi görüşmeleri o yapıyor, yetmedi bir de ABD Dışişleri Bakanlığı ekibi tarafların arasında yapıcı görüşmeler için hazırmış. Bizimkiler bir yıldır parmak sallıyor. Suriye'deki anlaşmayı onlar yapacak siz de seyredeceksiniz. Söyleyecek söz bulamıyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu

Süper Kupa Fenerbahçe'nin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Halep'te köşeye sıkışan YPG'liler kentten otobüslerle gönderildi

Komşuda bir devrin sonu! Kentten böyle gönderildiler
11 gollü maçta tarihi skor

11 gollü maçta tarihi skor
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Uyuşturucu soruşturmasında Can Yaman serbest

Gece baskınında gözaltına alınan Can Yaman'la ilgili karar
Halep'te köşeye sıkışan YPG'liler kentten otobüslerle gönderildi

Komşuda bir devrin sonu! Kentten böyle gönderildiler
Herkes onu konuşuyor! Bir günde 2 maça çıktı

Herkes onu konuşuyor! Bir günde 2 maça çıktı
Hamaney'in sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor

Sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor