Gelecek Partili Özcan: Kaftancıoğlu Hakkında Verilen Siyaset Yasağını da İçeren Hüküm Demokrasimize Vurulmuş Açık Bir Darbedir - Haberler

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Gelecek Partili Özcan: Kaftancıoğlu Hakkında Verilen Siyaset Yasağını da İçeren Hüküm Demokrasimize Vurulmuş Açık Bir Darbedir

ANKA - Burcu Kahriman - Güncel
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Gelecek Partili Özcan: Kaftancıoğlu Hakkında Verilen Siyaset Yasağını da İçeren Hüküm Demokrasimize Vurulmuş Açık Bir Darbedir

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki siyasi yasak ve mahkumiyet kararını onamasına tepki gösterdi. Özcan, “CHP İstanbul İl Başkanı Sn.Kaftancıoğlu hakkında verilen siyaset yasağını da içeren hüküm demokrasimize vurulmuş açık bir darbedir” dedi.

İSTANBUL (ANKA) - Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki siyasi yasak ve mahkumiyet kararını onamasına tepki gösterdi. Özcan, "CHP İstanbul İl Başkanı Sn.Kaftancıoğlu hakkında verilen siyaset yasağını da içeren hüküm demokrasimize vurulmuş açık bir darbedir" dedi.

Özcan, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki bazı dosyalarda mahkumiyet kararını onamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Özcan'ın paylaşımı şöyle:

"CHP İstanbul İl Başkanı Sn.Kaftancıoğlu hakkında verilen siyaset yasağını da içeren hüküm demokrasimize vurulmuş açık bir darbedir. 80'lerin ve 90'ların vesayet rejiminin siyasi yasaklarının mağduru olmuş bu iktidarın her türlü demokratik değeri inkar ederek ülkemizi siyasi yasaklarla anılır hale getirmesi utanılacak bir durumdur. Tam demokrasi, tam ifade hürriyeti ve amasız insan hakları mücadelemiz devam edecek."

ANKA / Burcu Kahriman - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi, Yargıtay, İstanbul, Siyaset, Güncel, Haberler

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