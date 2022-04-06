'Gelecek Nesillere Emanet Edeceğimiz Özel Bir Park'

Yeşilyurt 1.Millet Bahçesi, Savunma Sanayi ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi, Basketbol, Voleybol ve Futbol Sahaları, Yürüyüş ve Bisiklet Yolları, Kamelyalar ve Dinlenme Alanlarının tamamlandığı Beylerderesi Şehir Parkı, Bahar Ayının girmesiyle birlikte Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri tarafından yenileme ve düzenleme çalışmalarına tabi tutuldu.

Her yaştan vatandaşa hitap eden sosyal ve sportif alanlarıyla Malatya'nın yeni yaşam alanları arasına eklenen Beylerderesi Şehir Parkında yapılan tüm çalışmaları yakından takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya'nın en güzel lokasyonuna sahip bölgesinde büyük bir kısmı tamamlanan Beylerderesi Şehir Parkının Yeşilyurt Belediyesinin en büyük yatırımlarından bir tanesi olduğunu söyledi.

Malatya'da havaların ısınmasıyla birlikte parklarda ve diğer sosyal yaşam alanlarında çevre düzenleme, ağaç dikimi, çimlendirme, bakım ve onarım çalışmalarının hız kazandığını dile getiren Başkan Çınar, " Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz bütün parklarımızda olduğu gibi Beylerderesi Şehir Parkımızdaki gerek oyun grupları ve kamelyalar gerekse de yeşil alanların düzenlenmesi ve bakımına aralıksız devam ediyor. İlçemizde bugüne kadar hizmete sunduğumuz toplamda 222 parkımızın bakımı, onarımı, tamiratı ve düzenlenmesine devam eden ekiplerimiz, havaların ısınmasıyla birlikte parklarımıza ilgi gösteren vatandaşlarımıza ferah, temiz ve güzel alanlar hazırlıyorlar.İnşallah bu yıl planlamaya aldığımız yeni parklarımızı da tamamlayarak kişi başına düşen yeşil alan miktarımızı yükselteceğiz. Yeşilyurt'umuz yeni ve özel sosyal yaşam alanlarıyla hızla güzelleşip, değişiyor. Hemşehrilerimizin yeşil ve doğayla iç içe olmalarını sağlamak adına elimizden geleni yapıyoruz, yeşil alanlarımızı artırıyoruz, parklarımızı güzelleştiriyoruz. Üçüncü etabını da tamamladığımız Beylerderesi Şehir Parkımızda Malatya'nın yeni gözde mekanları arasına ismini yazdırdı. Vatandaşlarımız buraya çok yoğun ilgi gösteriyorlar, gençlerimiz yeni nesil spor sahalarımızda zamanını faydalı geçiriyorlar. Belediyemizin en büyük yatırımlarından bir tanesi olan Beylerderesi Şehir Parkımızın kış ayından kalan eksikliklerini gidermek adına ekiplerimiz burada çok yoğun çalışıyorlar. Sıcak havaya rağmen çalışmalarını eksiksiz yürüten Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine çalışmalarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

Başkan Çınar inceleme ziyareti sırasında Beylerderesi Şehir Parkında ki kamelyalarda dinlenen vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinledi.

İnceleme ziyaretine katılan Yakınca Mahalle Muhtarı Mevlüt Tunç ise, Beylerderesi Şehir Parkı içerisindeki 1.Millet Bahçesinin yanı sıra diğer sosyal yaşam alanları, spor sahaları ve kamelyalarda bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini söylerken, bölgenin sosyal ve doğal kimliğine değer katan Beylerderesi Şehir Parkı gibi dev bir yatırımı etaplar halinde hizmete sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile ekiplerine teşekkürlerini sundu.

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