Gelecek Bugün Başlar Derneği'nden ücretsiz koçluk eğitimi

Gelecek Bugün Başlar, hayatı kolaylaştıracak yöntemler olan 'koçluk' ve 'kendi kendine koçluk' kavramlarını daha çok kişiye ulaştırmayı hedefliyor. Üç ayda bir yinelenecek olan ücretsiz etkinliğin ikincisi, 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Stresi yönetmenin, başarıya ulaşmanın ve potansiyelini gerçekleştirmenin yolunun değişimden geçtiğine inanan Uluslararası Koçluk Federasyonu MCC (Master Certified Coach) unvanlı koçu Fatih Elibol, eğitim olarak akredite edilerek dünyada bir ilki gerçekleştiren kitabı Gelecek Bugün Başlar'ı, ücretsiz bir eğitim serisine dönüştürüyor.

Küresel değişimler ve toplumsal olaylar, kişilerin hayattan beklentilerini ve yaşam doyumlarını doğrudan etkiliyor. Gallup tarafından hazırlanan State of the Global Workplace 2022 raporuna göre dünya çapında çalışanların yüzde 44'ünün kendilerini "stresli" hissettiği bilinirken, stresi kontrol etmenin yolu bireylerin gerçek potansiyellerine ulaşmalarından geçiyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan MCC Fatih Elibol, "Değişimi başarabilmek için doğru ve güçlü sorular sormak, bu sayede gerçek potansiyeli keşfetmek gerekiyor. İnteraktif bir kitap olarak yola çıkan, aynı isimde bir derneğe dönüşen ve bugün akreditasyon kazanarak ücretsiz bir eğitim olarak sunulan Gelecek Bugün Başlar, hayatı kolaylaştıracak yöntemler olan 'koçluk' ve 'kendi kendine koçluk' kavramlarını daha çok kişiye ulaştırmayı hedefliyor. Üç ayda bir yinelenecek olan ücretsiz etkinliğimizin ikincisi, 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek" dedi.

"KÜRESEL ÜRETKENLİĞİ ARTIRMANIN YOLU BİREYİN POTANSİYELİNİ AÇIĞA ÇIKARMASINDAN GEÇİYOR"

Günümüzün büyük bir bölümünün işimizle meşgul olduğumuz zamanlardan oluştuğunu ifade eden MCC Fatih Elibol, "Bu yönden, Gallup'un küresel çalışma hayatının resmini çeken raporu dünya toplumlarının genel duygu durumuna ve yaşam memnuniyetine ilişkin çarpıcı veriler sunuyor. Araştırmaya katılan çalışanlardan yalnızca 3'te birinin yaşam memnuniyetlerinin geliştiği görülüyor. Dünya olarak daha üretken, verimli ve başarılı olmamızın yolu bu oranı artırmaktan geçerken, bunu başarmak için her bireyin potansiyelini en iyi şekilde açığa çıkarması gerekiyor. Koçluk ve kendi kendine koçluk kavramları tam da bu noktada devreye giriyor. Hayatını dönüştürmek isteyenler, koçluk kavramıyla ilgilenenler, kendinin koçu olmak ya da bu mesleği profesyonel olarak icra etmek isteyenler, ücretsiz Gelecek Bugün Başlar eğitimlerine katılarak, hayatın içindeki karmaşayı düzene koyan bir yaklaşım olan koçluğu öğrenme ve uygulama şansı yakalıyor" ifadelerini kullandı.

KOÇLUĞU PROFESYONEL OLARAK YAPMAK İSTEYENLERE DE HİTAP EDİYOR

Koçluk kavramını daha çok kişiye ulaştırmak için Gelecek Bugün Başlar Derneği'ni faaliyete geçirdiklerini hatırlatan Elibol, "Derneğimizin çatısı altında koçluk kavramının gücünü yaymak ve hayallerini gerçekleştirmek isteyen gençlere verilecek burslarla herkesi bu iyilik hareketiyle tanıştırmak için çalışıyoruz. 27-28 Haziran'da gerçekleştireceğimiz ücretsiz eğitime katılanlar koçluğu anlama, kendi kendinin koçu olmanın yollarını keşfetme gibi olanaklar bulurken, koçluk mesleğini icra etmek isteyenler Uluslararası Koçluk Federasyonu tarafından zorunlu kılınan eğitimlerin ilk 6 saatini de ücretsiz biçimde tamamlamış olacak. Herkesin katılımına açık olan ve 20 yıllık koçluk deneyiminden süzülen eğitim için katılım formuna internet sitemden erişilebiliyor" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel