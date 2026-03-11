Geleceğin 'kültür girişimcileri' ASBÜ'de yetiştirilecek

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ), Türkiye'nin yaratıcı endüstriler alanındaki küresel üretimini artırmak ve sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla "Kreatif Endüstriler Fakültesi" kurmaya hazırlanıyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından oluşturulan Kreatif Endüstriler Komisyonunun çalışmalarıyla paralel yürütülen süreçte, sinema, müzik, oyun tasarımı, reklamcılık gibi 16 farklı sektörü kapsayan, uygulama odaklı eğitim modelinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, AA muhabirine, üniversite bünyesinde kurulmasını planladıkları Kreatif Endüstriler Fakültesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kreatif endüstrilerle ilgili arama konferansları serisi başlattıklarını, dünyadaki kültür endüstrilerini ve kreatif endüstrileri yakından takip ettiklerini belirten Arıcan, "Ülkemizde kreatif endüstrilerle ilgili 16 sektör var. Dünyada da zaten bu alanda çok ciddi bir endüstri var. 2025 hacmi yaklaşık 400 milyar dolardı ve bunun yüzde 10'dan fazlası, 40-50 milyar dolar kadar bir üretim ve kazanım da ülkemizden sağlanıyor." dedi.

Arıcan, Türkiye'nin özellikle sinema ve müzik sektörü gibi birçok alanda son yıllarda ciddi atılım gösterdiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi olarak özellikle sosyal bilimler, kültürel alanlar ve bu alanların kültür endüstrileriyle ilişkili olarak yürüyeceği bir akademik zemin düşündük. Bu alanda ülkemizde ilk olmasını ümit ettiğimiz Kreatif Endüstri Fakültesi teklifimizi YÖK'e ilettik. YÖK Başkanımızın öncülüğünde YÖK'te bir Kreatif Endüstriler Komisyonu kuruldu. Bizim başladığımız arama konferanslarıyla YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar da aslında çok yakından ilgili. Kreatif endüstrilerin gün geçtikçe daha da artan bir önemi olacağını, özellikle bunun zemininin yaratıcı yazarlıkla başladığını kendisi de hep ifade ediyordu ve bu konuda çalışmalar yapmamızı öneriyordu."

Bu anlamda geçtiğimiz yıl, üniversitemizde yine ilk olan Yaratıcı Yazarlık Lisansüstü Programı açıldı. Bahar yarı yılı sonunda ilk lisansüstü öğrencilerimizi alacağız. Kreatif endüstrilerin, akademik boyutu ve sektör boyutunun birlikte ele alındığı bir çalışma gerçekleştiriyoruz."

"Ülkenin potansiyelini kreatif endüstrilerle harekete geçirmeyi düşünüyoruz"

Prof. Dr. Arıcan, Türkiye'nin sanat, zanaat, üretim ve tasarım anlamında çok köklü bir geçmişi ve güçlü potansiyeli olduğunun altını çizerek, "Bunu dokumadan el sanatlarına varana kadar her alanda görmemiz mümkündür. Dolayısıyla bu potansiyeli, bugün modern bir disiplin olan kreatif endüstrilerle, sosyal girişimcilik ve sosyal inovasyonla yeniden harekete geçirmeyi ve artık yeni sektörlerde sürdürmeyi düşünüyoruz." dedi.

Kreatif endüstrilerde faaliyet gösteren 16 sektörün, akademik anlamda donanımlı, süreçleri teorik ve pratik olarak yürütebilecek ciddi işbirliklerine ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Arıcan, fakültenin kurulmasıyla sektörden gelen nitelikli eleman talebini karşılamayı da amaçladıklarını dile getirdi.

Beş üniversite ile ortak diploma

Prof. Dr. Arıcan, ASBÜ, ODTÜ, Hacettepe, Bilkent ve Marmara Üniversiteleri işbirliğiyle kurulan Sosyal Araştırmalar ve Yenilik Enstitüsüne ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Enstitünün doktora düzeyindeki öğrenciler ve 5 üniversitenin akademisyenlerinin projeleriyle faaliyet gösterdiğini belirten Arıcan, şunları kaydetti:

"Sosyal Araştırmalar ve Yenilik Enstitümüz, kreatif endüstriler ya da kültür endüstrileri dediğimiz sosyal girişimciliği merkeze alan, hatta sosyokenti de bir anlamda kuşatan bütünlüklü yapıların, proje tarzında çalışılma mekanı aslında. Tabii burada ilk plandaki proje bazlı çalışmaları devam ettirirken, ilerleyen zamanlarda ortak bir diploma ve sosyal girişimciliğin, yeniliğin merkeze alındığı enstitüde 5 üniversitenin işbirliği sağlanacak."

Türkiye'de zaten bu anlamda üniversitelerimizin ikili merkezleri ve uygulamaları var ama bu kapsamda enstitü modeli de ilk kez ASBÜ'de Sosyal Araştırmalar ve Yenilik Enstitüsü şeklinde kurulmuş oldu. YÖK Başkanımızın da desteğiyle, bu enstitümüzde aslında bir tür güç birliği yapılmış olacak. Yani ortak diplomada sosyal araştırmalar ve sosyal girişimcilik konularında yapılacak çalışmalarda 'disiplinler arasılığı' gerçekleştireceğiz. Yani Ankara ve İstanbul'daki üniversitelerden, öğrencinin burada, ODTÜ'de, Hacettepe'de, Bilkent'te ve Marmara'da bu konulardaki hocalarından ders alacağı ve tezi yazarken buradaki danışmanların işbirliğiyle gerçekleştirebileceği bir ortak diplomaya doğru gideceğiz."