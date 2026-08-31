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Gediz'de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Gediz'de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde park manevrası yapan otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, Özyurt Caddesi'nde meydana geldi. A.E. idaresindeki otomobil, park etmek için manevra yaptığı sırada K.C'nin kullandığı motosiklete çarptı. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, park etmek için manevra yapan otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

A. E. idaresindeki 43AGT557 plakalı otomobil, Özyurt Caddesi'nde park etmek için manevra yaptığı esnada yanından geçen K.C'nin kullandığı 43 LB 981 plakalı motosiklete çarptı.

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle savrulup yere düşerek yaralanan motosiklet sürücüsü K.C, sağlık ekibince Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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