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Gediz'de Orman Haftası etkinliği yapıldı

AA - Ergün Caran - Güncel
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Gediz'de Orman Haftası etkinliği yapıldı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Gediz Orman İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın, Dayınlar İlkokulundaki programda yaptığı konuşmada, ormanların ülkelerin doğal güzellikleri ve ekonomik kalkınmanın temel değerlerinden olduğunu söyledi.

Doğal zenginliğin korunması, geliştirilmesi ve ülke kalkınmasındaki öneminin artırılması için herkese önemli görevler düştüğünü belirten Aydın, "Ağaç dikme çalışmalarına katılmak, çevrenin korunması konusunda sorumluluk üstlenmek her şeyden önce bir vatandaşlık görevidir. Bu bilinci çocuklarımıza da aşılamalıyız. Gelecek nesillere sağlıklı ve temiz bir çevre, yeşil bir Türkiye bırakmak temel sorumluluğumuzdur." diye konuştu.

Etkinlik, protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından okul bahçesine mavi ladin, sedir, çınar yapraklı akça ağaç ve hünnap fidanlarının dikilmesiyle sona erdi.

AA / Ergün Caran - Güncel

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