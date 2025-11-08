Geçmişten Günümüze Kültürel ve Bilimsel Mirasımız Konferansı Düzenlendi
Erciyes Üniversitesi, Kapadokya-Kültepe-Koramaz Derneği ve Kayseri Kent Konseyi işbirliğiyle düzenlenen konferansta, tarihçi Halit Erkiletlioğlu ve koleksiyoner Mehmet Akgül sunum yaptı. Programda plaket takdimi ile sona erdi.
Erciyes Üniversitesi, Kapadokya-Kültepe-Koramaz Derneği ve Kayseri Kent Konseyi işbirliğinde "Geçmişten Günümüze Kültürel ve Bilimsel Mirasımız" konulu konferans düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Milli Mücadele Müzesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta, Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ, programa ilişkin bilgi verdi.
Konferansta, tarihçi yazar Halit Erkiletlioğlu "Dünyanın İlk Hastanesi" başlıklı sunum, koleksiyoner Mehmet Akgül ise "Koleksiyondan Müzeye" konulu sunum yaptı.
Programa, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Daire Başkanı Gürcan Senem, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Atabey Kılıç, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.
Konferans, katılımcılara plaket takdimiyle sona erdi.