Gece kulübünün güvenlik kulübesine 'hatır' kurşunu

BURSA'da, Murat Kayalı'nın (50) öldürüldüğü, 2 kişinin ağır yaralandığı gece kulübüne silahlı saldırıyla ilgili tutuklu sanıklar Şükrü Karakaya (25), Cuma Toktaş (24), Ayhan Aydın (28) ile tutuksuz sanık Gaye K.'nin (28) yargılama süreci başladı. Müebbet hapis istemiyle yargılanan Şükrü Karakaya, "Otomobille giderken Ayhan bana, kulüpte birileriyle tartıştığını söyleyip, 'Senden o gece kulübüne ateş etmeni istiyorum' dedi. Alkolün de etkisiyle onu kıramayıp, rastgele ateş ettim" diyerek tahliyesini istedi. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de dava dosyasında yer aldı.

Olay, geçen yıl aralık ayında Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Şükrü Karakaya, arkadaşları Cuma Toktaş, Gaye K. ve Ayhan Aydın'ın da içinde olduğu 34 BZK 339 plakalı otomobille Lefkoşe Caddesi'nde Bülent K.'nin işlettiği kulübün önüne geldi. Otomobili gece kulübünün karşısında yol kenarına park eden Karakaya, yanındaki tabancayla mekana kurşun yağdırdı. Bu sırada güvenlik kulübesinde oturan, kulübün şoförü Murat Kayalı ve kapıda bekleyen iş yeri çalışanları Mehmet Cengiz (44) ile Zülfü Eren (38) ağır yaralandı. Şüpheliler kaçtı, ihbarla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı, hastanelere kaldırıldı. Göğsüne mermi isabet eden Kayalı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Öte yandan, Murat Kayalı'nın eski polis memuru olduğu ve görevinden 10 yıl önce istifa ettiği öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADA

Otomobille kulübün önüne gelen şüphelilerin iş yerini kurşunlama anının, mekanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde; şüphelilerin otomobille önce iş yerinin önünde beklemesi, ardından yolun karşı tarafına geçip, araç içinden iş yerine ateş açtığı görüldü. Öte yandan güvenlik kulübesinde oturan Murat Kayalı'nın vurulma anı da görüntülere yansıdı.

ESKİ SEVGİLİYE TEHDİT

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, iş yerinin eski çalışanlarından Gaye K.'nin, iş yeri sahibi Bülent K. ile daha önce ilişki yaşadığını ve Gaye K.'nin Ayhan Aydın ile birlikte olduğunu tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren polis, Bülent K. ile Ayhan Aydın arasında bu nedenle husumet oluştuğunu, Gaye K.'nin daha önce de Bülent K.'yi iş yerini kurşunlamakla tehdit ettiğini belirledi. Gaye K. ile Ayhan Aydın'ın azmettirdiği şüphelilerin, Bülent K.'nin gece kulübüne silahlı baskın düzenlediği ortaya çıktı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Gaye K., Şükrü Karakaya, Cuma Toktaş ile Ayhan Aydın'ı yakalayıp, gözaltına aldı. Karakaya, Aydın ve Toktaş, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından, 'Kasten öldürmek' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklandı, 'Cinayete azmettirmek' ile suçlanan Gaye K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Şükrü Karakaya, Cuma Toktaş ve Ayhan Aydın hakkında müebbet, Gaye K. hakkında ise 25 yıla kadar hapis cezası istenirken, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de yer aldı.

'ŞAKA YAPIYOR SANDIM'

Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, ilk kez hakim karşısına çıkan sanıklardan Şükrü Karakaya, arkadaşının ricasını kıramadığını belirterek, "Olay akşamı, Ayhan ve Cuma ile birlikte alkol aldım. Otomobille giderken Ayhan bana, gece kulübünde birileriyle tartıştığını söyleyip, 'Senden o gece kulübüne ateş etmeni istiyorum' dedi. Önce, şaka yapıyor sandım. Alkolün de etkisiyle onu kıramayıp, gazinoya rastgele ateş ettim. Ardından, Ayhan evine giderken ben de Cuma ile bir başka gazinoya eğlenmeye gittim. Burada, kurşun yağdırdığım gece kulübünde 1 kişinin ölüp, 2 kişinin yaralandığını duydum. Ardından ben de eve gittim. Daha sonra da polisler gelip beni evden aldı. Üzgünüm, pişmanım. Tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Ayhan Aydın ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddedip, Şükrü Karakaya'nın kendi özel sorunları nedeniyle gazinoya giderek ateş ettiğini söyledi.

OLAY ANINDA UYUYAN SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Cuma Toktaş ise "Hakim Bey, benim hiçbir şeyden haberim yok. Birlikte alkol aldık. Otomobilin arkasında uyurken silah seslerini duydum. Çok korktum. Masumum, tahliyemi istiyorum" diye konuştu. 'Cinayete azmettirmek' ile suçlanan Gaye K. ise olay günü başka gazinoda çalıştığını, konuyla ilgisi olmadığını belirterek, "Yaşananları daha sonra öğrendim. Beraatimi istiyorum" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, olay anında otomobilin arka koltuğunda uyuduğunu söyleyen tutuklu sanık Cuma Toktaş'ın tahliyesine karar verip, duruşmayı erteledi.