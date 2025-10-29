Haberler

Gebze'deki Yıkılan Bina ile İlgili Şok Açıklamalar

Gebze'deki Yıkılan Bina ile İlgili Şok Açıklamalar
Güncelleme:
Kocaeli Gebze'de yıkılan binanın zemin katındaki eczanenin kiracısı Uğur Aydın, binanın ön tarafında ufak çökme belirtileri olduğunu ve bu durumun belirsizliğini vurguladı. Aydın, alınan önlemlerin yetersiz olduğunu belirtti.

'BİNANIN ÖN TARAFINDA UFAK UFAK ÇÖKMELER VARMIŞ'

Kocaeli Gebze'de yıkılan binada kurtarma çalışmaları sürerken; zemin katındaki eczanenin kiracısı Uğur Aydın, gazetecilere açıklama yaptı. Dün iş yerinin önündeki zeminde çökmeler olduğunu belirten Aydın, "Ufak bir çökme olduğunu söylediler. Ben şehir dışındaydım. Telefonlara bakacak durumda da değildim. Eşime hemen 'müteahhit ile konuş' dedim. Onunla görüşmüş. Dükkan sahibi de gelmiş, incelemişler. Sonra bunu da bildirmişler. Ama kime, nasıl bildirdiğini ona sorun. Ben bilgi sahibi değilim. Eşime herhangi bir sıkıntının olmadığını söylemiş. Bu olay, 30 Ekim'de olsaydı belki biz de eczanenin altında kalmış olacaktık. Binanın ön tarafında ufak ufak çökmeler varmış. Eşim bunu bina sahibi Ergün beye anlatıyor. Ergün bey de hemen gelmiş bakmışlar, kolonları incelemişler. Herhangi bir çatlak var mı diye bakmışlar. Bunların olmadığını tespit ediyor. Metro inşaatıyla ilgili aşağıda cihazlar varmış. Artık onlarla mı görüşüyorlar; bilmiyorum. Sonra da Ergün bey, 'herhangi bir sıkıntı yok' dedi. Biz de bu sabah uyandığımızda böyle bir durumla karşılaştık" dedi.

'BİNANIN ORTASINDA DİREK, KOLON YOK'

Binanın genişliğinin 45 metrekare olduğunu söyleyen Aydın, "Bina toplam 45 metrekare zaten. Binanın ortasında direk, kolon yok. ya da benim gördüğüm bir direk yok. Binanın zaten etrafında direkler var. O direkleri de kesme şansımız yok. Eczacılar Odası'na dosya veriyoruz biz; imar, iskanla ilgili tüm belgeleri. Metro inşaatı havalandırması da eczanenin sağ tarafında. Ben sadece binanın önünde çöküntü olduğunu gördüm. Binanın önünde 3-5 santimlik çöküntüden kaynaklı. Bizim binaları kaplıyorlar ya o alüminyumlar bel veriyor, baskı yapıyor. Kolonun içine alüminyumdan bakınca herhangi bir sıkıntı yoktu. Ben akşam baktım. Müteahhit sabah bakmış; ama herhangi bir sıkıntı olmadığını biz gözle gördük. Bu binada değil, binanın ön tarafında sıkıntı vardı. Bina hasarlı değildi aslında önündeki alanda çökme vardı" diye konuştu.

LARI GÖSTERDİ

Aydın ayrıca binanın önündeki çökmelerin ve kolonlardaki kaplamaların yerinden oynadığının görüldüğü dün çekilen fotoğrafları da gazetecilere gösterdi.

Ardacan UZUN-Erol POLAT-Murat SOLAK/GEBZE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
