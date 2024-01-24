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Gebze'deki Demir Çelik Fabrikasında Yangın Çıktı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir demir ve çelik fabrikasının boyahanesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, boyahanede hasar meydana geldi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde demir çelik fabrikasının boyahanesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Gebze ilçesine bağlı İnönü Mahallesi Güzeller Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir demir ve çelik fabrikasının boyahanesinde çıktı. Boyahanede yangını gören işçiler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale için 20 itfaiye aracı geldi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın yarım saatte büyümeden söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında boyahanede hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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