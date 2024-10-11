Üye Girişi
Haberler

Gebze'de Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde Vahşet: 30 Köpek, 14 Kedi ve 1 Karga Ölü Bulundu

Gebze'de Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde Vahşet: 30 Köpek, 14 Kedi ve 1 Karga Ölü Bulundu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde ölü bulunan hayvanların iğneyle zehirlendiği iddia ediliyor. Hayvanseverler olay sonrası merkezi ziyaret etti ve belediyeden açıklama bekliyor.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde belediyeye ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde çöp torbaları içinde 30 köpek, 14 kedi ve 1 karga ölü olarak bulundu. Hayvanların iğneyle zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilirken, hayvanseverler rehabilitasyon merkezine gitti.

Pelitli Mahallesi'nde bulunan Gebze Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni bugün ziyaret eden bir kişi, geçen çarşamba günü geldiği merkezde gördüğü hayvanların bu kez olmadığını fark etti. Etrafı gezen kişi, merkezin arka kısmındaki çöp konteynerlerinde poşetlerde ölmüş hayvanları görünce durumu yetkililere bildirdi. 30 köpek, 14 kedi ve 1 karganın iğneyle zehirlenip öldürüldüğü iddia edildi. Haberi alan hayvanseverler ve belediye yetkilileri de merkeze gitti.

Bölgeye giden CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Gebze Belediyesi'ni konuyla ilgili açıklama yapmaya davet ederek, "Özellikle Gebze Belediye Başkanı'nın çıkıp bu konuda açıklama yapması lazım. Bunun Gebze'ye yakışmadığını, bir vahşet olduğunu düşünenlerdenim. Yetkililerin en acil şekilde çıkıp açıklama yapması lazım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hayvan Hakları Yerel Haberler Kocaeli 3-sayfa Güncel Çevre Yaşam Karga Gebze kedi

Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak! İşte yeni vergi paketinin detayları

Kredi kartlarından yeni bir katkı payı alınacak

 Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak

Şaka değil! Artık taktığımız saate de vergi ödeyeceğiz

 Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var

İnfial yaratacak görüntü! Savcıyı makamında böyle tehdit etti
Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı

Köfteci Yusuf'un sahibi kendini savunurken siyasileri ateşe attı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını yeni bölüm full HD canlı yayın izle SON BÖLÜM izle 10 Ekim Cuma Yalı Çapkını yeni fragmanı yayınlandı Yeni vergi paketinde neler var? CANLI DÖVİZ KURU 11 EKİM | Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Türkiye- Karadağ maçı muhtemel 11'ler! Türkiye- Karadağ maçında Arda Güler oynayacak mı? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 20. bölüm SON BÖLÜM TRT 1 HD izleme linki! CANLI maç izle! (TÜRKİYE KARADAĞ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Türkiye Karadağ nereden izlenir? 12 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Kova, Yengeç burcu yorumu! 12 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Rutubet nedir, neden olur, sebebi ne? Rutubet nasıl gider, ne yapılmalı? Amberin Zaman kimdir? Amberin Zaman olayı nedir? Emrullah Erdinç kimdir? Emrullah Erdinç kaç yaşında, nereli? Adnan Oktar davasında son durum nedir? Adnan Oktar davasında kimler tahliye oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.