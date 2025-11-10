Haberler

Gebze'de İnşaat Demiri Saplanan 7 Yaşındaki Çocuk Tedavi Altına Alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir inşaat alanında oynayan 7 yaşındaki H.A'nın bacağına inşaat demiri saplandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, ilk müdahaleyi yaparak çocuğu hastaneye kaldırdı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bacağına inşaat demiri saplanan 7 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.

Arapçeşme Mahallesi 1078. Sokak'ta inşaat alanında oynayan H.A'nın (7) bacağına demir çubuk saplandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri demiri keserek kısalttı ve sabitledi.

İlk müdahalesi yapılan çocuk, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
