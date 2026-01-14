Haberler

Kocaeli'de anaokulu öğrencilerinin yetenekleri geliştiriliyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Yavuz Selim Anaokulu'nda hayata geçirilen 'Gönül Kuşu Çocuk Köyü' projesi, anaokulu öğrencilerinin kodlama, akıl, zeka ve denge alanlarında eğitim alarak gelişimlerine katkı sağlıyor. Proje, çocukların akademik ve sosyal gelişimlerini desteklerken, ailelerle işbirliğine önem veriyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde "Gönül Kuşu Çocuk Köyü" projesiyle anaokulu öğrencilerinin yetenekleri geliştiriliyor.

Yeteneklerin keşfedilmesi amacıyla Yavuz Selim Anaokulu'nda hayata geçirilen proje kapsamında çocuklar, kodlama, akıl, zeka ve denge alanlarında eğitim görüyor.

Bu sayede öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı, hayal gücü, problem çözme ve dikkat dağınıklığı gibi konularda gelişimi sağlanıyor.

Okul müdürü Melih Çetin, AA muhabirine, okul, aile ve çocuk işbirliğini merkeze alan atölyeler kurduklarını söyledi.

Çocukların, akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklediklerini aktaran Çetin, "Yürüttüğümüz çalışmalarla, değerleriyle bağ kuran nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Çocukların hem değerleriyle bağ kurmalarını hem de kültürel akademik ve sosyal gelişimlerini destekliyoruz. 'Bir çocuğu büyütmek için koca bir köy gerekir' sözünden ilhamla burası bizim için sadece bir anaokulu değil, ailelerimizle birlikte büyüyen bir eğitim yuvasıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ümit Ülker - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

